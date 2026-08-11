Cruz Roja Cantabria apoya el operativo del eclipse con 217 profesionales, 20 embarcaciones y 12 ambulancias - CRUZ ROJA

SANTANDER 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja Cantabria dará soporte y apoyará la activación de la Situación Operativa de nivel 2 del PLATERCANT de este miércoles, 12 de agosto, con motivo del eclipse solar total, con la presencia en puntos clave de la región de 217 profesionales, 20 embarcaciones, 12 ambulancias, siete 4x4, 10 vehículos de apoyo y dos remolques.

Esta entidad se ha integrado en tres ejes del dispositivo preventivo extraordinario: el salvamento y socorrismo acuático, con la ampliación y refuerzo del servicio ordinario de socorrismo de playas en zonas del litoral; la asistencia sanitaria, que dará cobertura a emergencias médicas y apoyo logístico con la provisión de infraestructuras y soporte operativo en los Puestos de Mando Avanzando (PMA), y apoyo en la coordinación de los mismos.

El operativo tiene como objetivo principal prevenir accidentes y ejecutar una atención rápida en caso de que sea necesario, ha informado en una nota de prensa.

Con ello, quieren garantiza garantizar la cobertura sociosanitaria, el rescate y el soporte logístico frente a posibles incidencias derivadas de la aglomeración de personas antes, durante y después del eclipse. "Prestaremos especial atención a zonas de playa, acantilados y áreas susceptibles de ser ocupadas para la observación del eclipse" apunta el responsable de la Unidad de Emergencias David Peinado.

MEDIOS TÉCNICOS Y HUMANOS

En concreto, se sumarán 217 profesionales del salvamento, sanitarios y expertos en apoyo logístico en emergencias de Cruz Roja en Cantabria, que, junto al resto de intervinientes en emergencias, estarán coordinados bajo el mando del Gobierno de Cantabria.

Así, principalmente desplegará socorristas acuáticos y terrestres, técnicos de transporte sanitario, patrones de embarcación y expertos en logística y gestión de emergencia en los PMA de Suances, Virgen del Mar, Ajo, Peña Cabarga y Valderredible.

Peinado ha hecho hincapié en la necesidad de prevenir porque "los riesgos están a nuestro alrededor y debemos ser capaces de identificarlos". Además, ha añadido que el "mejor aliado siempre va a ser el sentido común y seguir indicaciones oficiales y de las personas a cargo del servicio de seguridad ciudadana e informarnos a través de canales veraces".

Junto al personal, Cruz Roja emplazará 12 dotaciones de ambulancias (10 Soporte Vital Básico y 2 Soporte Vital Avanzado), 20 embarcaciones, 7 vehículos 4x4, 10 vehículos de apoyo y dos remolques para dar una respuesta lo más completa y ágil posible.