Un anciano sorprende a un ladrón cuando intentaba entrar en su casa en Camaleño

Guardia Civil de Camaleño - GUARDIA CIVIL

SANTANDER 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha investigado a un hombre de 59 años como presunto autor de una tentativa de robo en una vivienda de Camaleño. El propietario de la casa, de 70 años, le sorprendió cuando intentaba entrar y el individuo, vecino de la zona, huyó.

El citado Cuerpo recibió un aviso en la madrugada del 21 de octubre porque en una vivienda del municipio en la que reside una persona mayor, se escuchaban voces pidiendo ayuda.

Los guardias acudieron al lugar y el anciano que vive allí le explicó que poco antes un hombre había intentado entrar en su propiedad.

La víctima escucho golpes que procedían del exterior de su casa y al asomarse a una de las ventanas se encontró a un hombre en la misma, que se marchó corriendo al ser descubierto.

La investigación determinó que se había forzado una ventana y la puerta de entrada de la vivienda, aunque el presunto autor no había conseguido entrar en la casa ni robar nada.

Efectivos de la Guardia Civil de Potes averiguaron la identidad del presunto autor, un vecino de la zona, que fue localizado, y una vez en dependencias de este Cuerpo se le investigó como presunto autor de robo con fuerza en vivienda en grado de tentativa.

Esta intervención se enmarca dentro de las actuaciones relacionadas con el denominado Plan Mayor Seguridad, que persigue la seguridad de las personas mayores.

Desde la Guardia Civil aconseja a este colectivo que, ante situaciones como las descritas, si sospechan que puedan intentar acceder a su domicilio, llamen de inmediato al teléfono 062 de emergencias de la Guardia Civil, en servicio las 24 horas del día. Si utilizan teléfonos inteligentes o con memoria es conveniente tener el número grabado para una mayor rapidez en el aviso.

También es aconsejable que en la vivienda existan señales que indiquen que la casa se encuentra habitada, como ropa tendida o alguna luz encendida, que puede ser programada, ya que normalmente no intentan acceder a las propiedades con gente en su interior. En cualquier caso, si alguien llegara a entrar, deben evitar hacerle frente.

Por último, se ha sido víctima de un robo en el domicilio, se debe avisar 062, evitar tocar nada de la casa y seguir las instrucciones del agente que atienda telefónicamente hasta la llegada de la patrulla.