Andalucía no irá a reuniones bilaterales sobre financiación y pide un nuevo modelo "no diseñado por el independentismo"

Archivo - El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, Luis Ángel Agüeros - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) no acudirá a reuniones bilaterales con el Ministerio de Hacienda para abordar el nuevo sistema de financiación autonómica.

Así lo ha confirmado este martes el Ejecutivo regional a Europa Press después de que el ministerio que dirige Arcadi España informara el lunes de que había remitido una carta a todas las comunidades de régimen común para iniciar de manera "inmediata" una ronda de reuniones bilaterales con el objetivo de abordar la reforma de la financiación autonómica.

Al respecto, fuentes de la Consejería de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos han confirmado a esta agencia que su titular, Luis Ángel Agüeros, no va a participar "en ninguna reunión bilateral para hablar del sistema de financiación autonómica".

Además, han precisado que, por ahora, ha habido "simplemente un correo electrónico" y "de momento, no hay cita".

El Ejecutivo de Cantabria se suma así a la postura expresada por los gobiernos de otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Andalucía, Baleares y Castilla y León.

Tampoco la Junta de Extremadura es partidaria de reuniones bilaterales con Hacienda y ha abogado por establecer una "negociación multilateral" en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) si se quiere llegar a un modelo de financiación autonómica que sea "justo".

Y La Rioja esperará a saber "exactamente" de qué quiere hablar el Ministerio de Hacienda antes de decidir si acude a la ronda de reuniones bilaterales.