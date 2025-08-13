ANPE denuncia "fallos" en la asignación de plazas docentes vacantes y urge soluciones

Archivo - Alumnos y profesores durante un examen - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

SANTANDER 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El sindicato ANPE ha denunciado "fallos" en la asignación de vacantes a funcionarios en prácticas e interinos para el curso 2025-26 en Cantabria y ha exigido soluciones a esos "problemas".

Según ha explicado, el procedimiento se ha realizado mediante un formulario electrónico en el que los participantes seleccionan las plazas o destinos preferidos para posteriormente ser adjudicados por orden de lista.

ANPE ha asegurado que este método presenta este año "diversas incidencias técnicas y de gestión que dificultan el desarrollo normal del proceso".

Entre ellas, ha citado que se han registrado "dificultades de acceso, problemas en la visualización y confirmación de las plazas seleccionadas, así como dudas generadas por los errores en los listados de interinos que deben participar en el proceso".

El sindicato considera "imprescindible" que la Consejería de Educación tome medidas "inmediatas" para solventar esos fallos y garantizar que el procedimiento de adjudicación se lleve a cabo "con la mayor claridad, fiabilidad y seguridad".

En concreto, desde ANPE piden la "corrección urgente" de los errores detectados en la plataforma y el procedimiento, la ampliación de los plazos cuando las incidencias puedan haber afectado a la elección de destino, y una "mejora en la comunicación y atención" a los aspirantes durante todo el proceso.