Aparece el alcalde pedáneo de Gornazo, al que se buscaba desde el jueves

Alerta desactivada. - SOS DESAPARECIDOS

SANTANDER, 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha localizado al alcalde pedáneo de la localidad de Gornazo (Miengo), José Manuel Real, de 54 años, al que se buscaba desde el pasado jueves.

Así lo han informado fuentes del Cuerpo a Europa Press, que han confirmado que se trata de una desaparición "voluntaria". Según han indicado, el pedáneo ha aparecido "con vida", si bien se desconoce su estado.

José Manuel Real desapareció el pasado jueves 15 en Torrelavega y tanto el Ayuntamiento de Miengo como SOS Desparecidos pidieron la colaboración ciudadana para localizarlo.