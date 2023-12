Aprobada la ley de acompañamiento a los PGC, protagonizada por la rebaja fiscal y con cambios en 26 leyes

Como los Presupuestos, ha salido adelante por los votos de PP y PRC y con el rechazo de PSOE y Vox



SANTANDER, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Parlamento de Cantabria ha aprobado este jueves la Ley de Medidas Fiscales y Administrativas para 2024, la conocida como ley de acompañamiento a los Presupuestos, protagonizada por la rebaja fiscal y que plantea modificaciones de 26 leyes.

Como ha ocurrido esta mañana con los Presupuestos, la ley de acompañamiento ha salido adelante esta tarde con los votos de PP y PRC y el rechazo de PSOE y Vox.

También, al igual que ha ocurrido durante el debate matutino de los presupuestos, tampoco por la tarde se ha aprobado ninguna de las enmiendas a la ley de acompañamiento que llegaban 'vivas', si bien la semana pasada en comisión se aprobaron 59 de las 115 presentadas.

La principal novedad de la ley está en la rebaja fiscal que incluye y que, según el Gobierno (PP), es "histórica" y la "más ambiciosa" que se haya hecho nunca en la comunidad autónoma pues se bajan "todos" los impuestos en los que el Ejecutivo regional tiene competencia.

Sin embargo, PSOE y Vox la han criticado, aunque sin coincidir en los argumentos. Y es que mientras para el primero se trata de una rebaja "irresponsable" y "absolutamente injusta para las clases sociales que más necesitan el apoyo de lo público", para el segundo resulta insuficiente y es solo "maquillaje".

Además de esta reforma fiscal, la ley de acompañamiento introduce medidas para la simplificación administrativa y reducción de cargas burocráticas e introduce cambios legislativos que afectan a 26 normas, un volumen que la oposición ha criticado, más si cabe por ser algo que el PP denunciaba cuando estaba en la oposición.

Respecto a estos cambios, afectan a normas como la Ley del Suelo, recuperando el modelo anterior de construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico; la Ley de Igualdad, para eliminar la obligatoriedad de pedir el informe de igualdad en las disposiciones presupuestarias; la equiparación de las parejas de hecho con los matrimonios para ser reconocidas como familias numerosas; o la Ley de Ordenación Sanitaria para crear un área única de salud para toda la comunidad, permitiendo a profesionales y usuarios trabajar y ser asistidos fuera de la zona que tienen asignada, una medida en contra de la que hoy se han manifestado sindicatos médicos a la entrada del Parlamento.

DEBATE

Durante el debate de esta ley que ha tenido lugar este jueves por la tarde en el Pleno del Parlamento, el consejero de Economía, Hacienda y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha reconocido que modificar más de una veintena de leyes "puede parecer aparentemente excesivo", pero ha justificado que algunos cambios son fruto de la nueva estructura de las consejerías que introdujo el PP a su llegada al Gobierno, para corregir la existencia de "duplicidades", o para adaptar normativa básica.

Además, ha remarcado que diez de las modificaciones no han recibido ninguna enmienda de los grupos, lo que a su juicio refleja "el acierto" de su contenido.

Como ha defendido el titular de Economía, las medidas de "mayor impacto" de las que han salido adelante son las de contenido fiscal, ya que el PP apuesta por una política tributaria "no confiscatoria" con la que se quiere "aliviar la situación de quienes menos tienen" y a la vez impulsar el crecimiento económico.

Según el planteamiento que defienden los 'populares', la reducción de los impuestos servirá para aumentar la renta disponible de las familias y de empresas y ello llevará a un mayor consumo e inversión, con lo que se activará la economía y no mermarán los ingresos que llegan a las arcas autonómicas.

La reforma fiscal rebaja el IRPF en todos los tramos, reduce el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados o introduce bonificaciones y deducciones para la compra de vivienda, a la natalidad, a los jóvenes o a los habitantes de municipios en riesgo de despoblamiento.

Por su parte, el PRC ha destacado los cambios que se han introducido en esta reforma fiscal, debido al acuerdo presupuestario con el PRC, que contribuyen, a su juicio, "a beneficiar a las clases medias".

Y respecto a las modificaciones legislativas, ha destacado las que tienen que ver con la Ley del Suelo y ha considerado que recuperar la normativa anterior sobre la vivienda rústica no supondrá "tantas construcciones como para que tenga una afectación en el paisaje". "Veremos si volver a la situación anterior es positivo o negativo", ha dicho.

Por su parte, la diputada socialista Ana Belén Álvarez, exconsejera en la pasada legislatura de materias como Economía, Hacienda, Políticas Sociales o Empleo, no ha entrado a valorar si la reforma fiscal que se incluye en la ley es o no "ambiciosa", pero ha señalado que "no es la que apoyan" los socialistas. "Es evidente que tenemos propuestas fiscales diferentes", ha subrayado.

Sí se ha quejado de que "no hay ninguna medida de fiscal" que beneficie en las rentas de trabajo para el ejercicio 2023. Por ello, ha reclamado la inclusión de una enmienda del PSOE que sí que lo haría, beneficiando a cerca de 200.000 cántabros con rentas medias y que les supondría un ahorro de 18,5 millones.

Se trata de volver a incluir la deducción en el IRPF de 100 euros para quienes tributen de forma individual y tengan rentas de menos de 30.000 euros o de 200 para quienes hagan la declaración conjunta y no superen los 40.000, que fue una de las principales novedades que introdujo la ley de acompañamiento de 2023, aún durante la etapa de Gobierno de PRC y PSOE. Sin embargo, esta propuesta no ha sido aceptada.

En cuanto a las modificaciones legislativas que se realizarán a través de la ley de acompañamiento, Álvarez ha llamado la atención sobre este volumen de cambios, más cuando el año pasado el PP se quejaba y criticaba al Gobierno PRC-PSOE por modificar 19.

Álvarez ha subrayado que algunos cambios son "de calado" y se llevan a cabo por la "puerta de atrás", a través de esta ley de acompañamiento, "cercenando el derecho al debate parlamentario y de la ciudadanía".

A su juicio, esto ocurre con las modificaciones que se introducen en la Ley del Suelo para recuperar la regulación sobre la construcción de vivienda unifamiliar en suelo rústico --con las que el PSOE no está de acuerdo-- o en las que sirven para crear el Área Única de Salud, esta última sin plantearla previamente en la mesa sectorial de sanidad.

Por su parte, a Vox la rebaja fiscal que se plantea no le parece "revolucionaria". Así ha vuelto a defender la necesidad de deflactar los tramos del IRPF y ha reivindicado el aumento de algunas deducciones o la creación de otras nuevas, como habían planteado en sus enmiendas, ninguna de las cuales ha sido admitida.

También ha lamentado que no se vayan a aprobar ninguna de las enmiendas que presentó para reducir el gasto público y "adelgazar" la estructura del Gobierno. "Pedíamos lo que ustedes pedían en la oposición", ha espetado a los populares la portavoz de Vox, Leticia Díaz, que ha lamentado que ahora en el PP "no estén por la labor de reducir cargos o la "macroestructura" del Ejecutivo.

Y ya respecto a las modificaciones legislativas, ha criticado que no se haya aprovechado la ley de acompañamiento para derogar la Ley de Memoria Histórica.