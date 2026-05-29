Arasti asegura que si el Gobierno de España no apoya el proyecto Altamira "saldrá con el siguiente"

Arasti participa en la mesa redonda sobre 'Energía y prosperidad: retos regulatorios, tecnológicos e industriales'. - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 29 May. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti, ha asegurado que si el proyecto Altamira no cuenta con el apoyo del actual Gobierno de España, competente para dotarlo de la potencia eléctrica necesaria mediante su inclusión en la Planificación de la Red Eléctrica 2025-2030, "saldrá con el siguiente" porque "el Partido Popular está convencido de que los centros de datos son la industria del siglo XXI y que son imprescindibles".

Así lo ha manifestado Arasti este jueves durante su participación en la mesa redonda 'Energía y prosperidad: retos regulatorios, tecnológicos e industriales', organizada por la Asociación Foramontanos Siglo XXI en el Ateneo de Santander, en la que Arasti ha defendido las ventajas competitivas de un proyecto de más de 3.600 millones de euros y que supondrá la creación de miles de puestos de trabajo de calidad en la Comunidad Autónoma.

El consejero ha insistido en la "viabilidad" de este proyecto, que cuenta con un informe técnico de la Universidad de Cantabria (UC) que avala sus ventajas competitivas, relacionadas con una eficiencia energética "imbatible", una conectividad "estratégica" y una subestación eléctrica en Penagos "robusta y preparada.

Para Arasti, "sería bastante estúpido no aprovechar la coyuntura favorable que ofrece Cantabria para situarse, con este proyecto, como un polo de referencia del sur de Europa, al contar con una conectividad estratégica, al estar cerca de varias rutas de fibra óptica que conectan con otros centros de datos, tanto en España como en Europa".

Asimismo, ha puesto en valor la "inmejorable" eficiencia energética que ofrece Cantabria por su clima, ya que "durante el 73 por ciento de las horas la temperatura en la región es inferior a 18 grados", por lo que, ha destacado, "refrigerar un centro de datos en Cantabria es mucho menos costosos en términos energéticos que en otras regiones de España".

El consejero cree que la Planificación de la Red Eléctrica de Transporte de Energía Eléctrica 2025-2030 "debería repartir los 3.800 megavatios que prevé el Ministerios entre aquellos proyectos que, como 'Altamira', ofrezcan ventajas competitivas".

Ha insistido en que el Ministerio "conoce bien" el proyecto porque, ha indicado, ha acudido a "todos los despachos", si bien ha apuntado "no ser un ingenuo" y, por esta razón, también ha mantenido reuniones con responsables del Partido Popular a nivel nacional "para que conozcan perfectamente el proyecto".

"Yo espero y deseo que este proyecto se pueda hacer con este Gobierno porque no hay tiempo que perder y porque quiero que el Gobierno de mi nación acierte, pero si este proyecto no sale con el actual Gobierno de España, saldrá con el siguiente porque el Partido Popular está convencido de que los centros de datos son la industria del siglo XXI y que son imprescindibles", ha trasladado.

Arasti se ha mostrado partidario de "agilizar" la planificación eléctrica porque "está saturada y hay muchos proyectos interesantes para impulsar las inversiones en la red eléctricas", como es el caso del Campus Tecnológico de Centro de Datos Altamira que, ha aseverado, "cumple con todos los requisitos que deben tener los centros de datos para ser incluidos en la planificación eléctrica".

El titular de Industria ha destacado destacó la necesidad de los centros de datos porque "toda la economía se está digitalizando para mejorar su competitividad y porque permiten a universidades y centros de investigación acceder a capacidades de supercomputación y almacenamiento masivo, fundamentales para el desarrollo científico y tecnológico".

Así, ha insistido en la importancia de conseguir el apoyo del Gobierno de España para el proyecto Altamira para "competir transfiriendo el conocimiento científico y técnico a las empresas".

ENERGÍA ELÉCTRICA Y EÓLICA

Por otro lado, durante su participación en la mesa redonda, el consejero también se ha referido a la situación de la energía eólica en Cantabria, cuya región tiene un activo "muy importante" como es el viento, lo que "nos da una ventaja competitiva, si bien vamos algo retrasados", ha advertido.

En este punto, ha confiado en que en un "breve lapso de tiempo" esté en operación "la mitad" de la planificación de 700 megavatios de energía eólica.

Además, ha abogado por "aprovechar la oportunidad" que ofrece el proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, con una inversión de 900 millones de euros y la creación de mil empleos durante las obras de construcción; y el proyecto de parque eólico de El Escudo, "dos proyectos que, muy probablemente, van a estar en obras en esta legislatura" y que "servirán para multiplicar por dos la potencia eléctrica instalada en Cantabria".

En la mesa redonda, que ha estado dirigida por el director de comunicación de CEOE-CEPYME Cantabria, Antonio Cornadó, también han participado la presidente de CEOE-CEPYME Cantabria, Enrique Conde; la directora del proyecto de ampliación de la central hidroeléctrica de Aguayo, Elena Agudo; la directora general de Enerclub, Cristina Rivero; y el director de Estudios y Apoyo Técnico del Foro Nuclear, Antonio González.

Todos ellos han compartido su visión acerca de los desafíos actuales a los que se enfrente el sector energético desde distintos ángulos, tanto técnicos como de gestión.