Arranca la construcción de 37 VPO en Laredo y Buruaga anuncia 25 más en la Puebla Vieja

Comienzo de la ejecución de las 37 viviendas protegidas de la Avenida de los Derechos Humanos de Laredo - EUROPA PRESS

LAREDO, 20 May. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha asistido este miércoles al comienzo de la construcción de 37 viviendas protegidas en la Avenida de los Derechos Humanos de Laredo, destinadas a jóvenes y familias, que estarán concluidas en año y medio, y ha anunciado otras 25 viviendas públicas más en la Puebla Vieja.

"Seguimos cumpliendo, seguimos avanzando y seguimos sumando inversión a nuestro plan autonómico de vivienda", ha asegurado Buruaga en el arranque de estas 37 viviendas públicas, las primeras que se construyen en la villa desde 2015.

Los 37 pisos se organizarán en tres bloques residenciales --de 8, 11 y 18 viviendas-- con locales comunes, trasteros y plazas de aparcamiento.

Serán de 1 ó 2 dormitorios con un concepto modular y flexible, además de energéticamente eficientes y de alta calidad, según ha explicado la presidenta.

En total, suman una inversión de 5 millones de euros, la mitad procedentes de fondos europeos y del Ejecutivo autonómico.

Se trata de la segunda promoción, tras la que ha comenzado en Polanco, dentro del paquete de 212 viviendas que el Gobierno ha previsto realizar bajo la fórmula de colaboración público-privada, con una inversión global de 35 millones de euros, y dentro del primer plan de construcción de vivienda en régimen de alquiler asequible que incluye 285 en diferentes fases de ejecución.

OTRAS 25 VIVIENDAS EN LA PUEBLA VIEJA

Además, la presidenta ha anunciado que el segundo plan de vivienda incluirá la construcción de otras 25 en la Puebla Vieja que, según Buruaga, servirán además de "palanca de transformación y revitalización de esta zona de la villa".

De hecho, ha detallado que en los próximos días se formalizará el acuerdo de compra del solar, donde se edificará en esta zona antigua de la villa, en la que el Gobierno también tiene "muy avanzada" la adecuación de locales para la construcción de tres nuevas viviendas protegidas en régimen de alquiler, que estarán terminadas en julio.

"Echen números: 65 viviendas de protección pública donde antes no había nada", ha destacado la presidenta que ha indicado que con anteriores gobiernos "ha habido muchas promesas y pocas realizaciones".

Frente a ello, Buruaga ha defendido la política de "hechos, gestión y presupuesto" que lleva a cabo el actual Ejecutivo regional ante "el grave problema de vivienda".

La presidenta ha indicado que las políticas del Ejecutivo en esta materia "abarcan todos los frentes porque no caben parches ni ocurrencias".

Así, además de construir más viviendas protegidas, pasan por la bajada de impuestos y la mejora de las ayudas al alquiler y la compra; agilizar los instrumentos de gestión de suelo y reducir cargas administrativas, y por incentivar la salida al mercado de viviendas vacías y dar seguridad jurídica a los propietarios frente a la okupación y la inquiokupación.

Por su parte, el alcalde de Laredo, Miguel González, ha asegurado que con estas viviendas se habla de "oportunidades, de futuro y de resolver uno de los problemas más importantes" y ha destacado la colaboración entre instituciones para buscar soluciones a "una necesidad real y urgente".

"Cuando se pone por delante el interés general y las necesidades de los ciudadanos los proyectos salen adelante", ha afirmado.

Una idea en la que también ha incidido el CEO de la empresa constructora Cobus Homes, Luis García-Torremocha, que ha defendido que "cuando la Administración y la empresa van de la mano, los beneficiados siempre son los ciudadanos".

En el arranque de esta obra, además de la presidenta, el alcalde, y el CEO de Cobus Homes han participado el consejero de Fomento, Roberto Media; el director general de Vivienda, Carlos Montes, y el gerente de Gesvican, Carlos Gala.