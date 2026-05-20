Casares denuncia "la deslealtad institucional" del Gobierno cántabro por no invitarle al inicio de las obras de VPO

Archivo - El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares.-ARCHIVO - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 20 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares (PSOE), ha denunciado "la deslealtad institucional" del Ejecutivo autonómico (PP), al que ha acusado de "no haber tenido a bien" invitarle este miércoles al acto de inicio de las obras de construcción de 37 viviendas de alquiler asequible en Laredo que el Estado financia con 1,7 millones de euros de fondos europeos, en el que participa la presidenta cántabra, María José Sáenz de Buruaga.

Algo que también ha extendido a otros actos de este tipo, como han sido la colocación de la primera piedra de viviendas en Torrelavega, Polanco o Santillana del Mar, incidiendo en que el Gobierno central "consiguió esos fondos europeos" y es el que "decide dónde se invierten".

"A la presidenta de Cantabria se le olvida continuamente este dato", ha reprochado Casares a la jefa del Ejecutivo cántabro en declaraciones a los medios de comunicación.

Incluso, ha indicado que el Ministerio de Vivienda ha requerido "en varias ocasiones" al Gobierno autonómico que en este tipo de actos ha de mencionar que las actuaciones están financiadas por fondos europeos y que "tiene que invitar al Gobierno de España".

Además, el representante del Estado en la región ha afirmado que con ello el Gobierno de Cantabria está demostrando "su contradicción permanente", porque, ha dicho, "todo el día está criticando al de España y no sabe hacer otra cosa que lo que hace y financia el Gobierno de España".

A su juicio, esto demuestra además la "ineficaz e inacción" del Ejecutivo de Buruaga en políticas de vivienda.

Finalmente, Casares ha asegurado que el Gobierno central seguirá colaborando "en todo lo que haga falta ante la inacción del PP", pero, ha remarcado, "también pedimos respeto al Gobierno de la Nación".

El delegado del Gobierno ha hecho estas declaraciones a la prensa con motivo de la celebración de la Semana de la Administración Abierta.