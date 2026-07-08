Arranca en Reinosa un curso de la UC sobre cultos y creencias en el prerromano y romano

La profesora de Historia Antigua de la UC,María del Mar Marcos - UC

REINOSA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Casona de Reinosa acoge desde este miércoles y hasta el viernes el Curso de Verano de la Universidad de Cantabria (UC) 'Ritos y creencias en el mundo prerromano y romano', dirigido la profesora de Historia Antigua de esta institución académica, María del Mar Marcos, y que parte de la base de que en el mundo antiguo no se podía separar la religión de la política.

De este modo, el seminario, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Reinosa, analizará el papel que desempeñaron las creencias religiosas en la configuración de las sociedades antiguas y la huella que aún conservan en el mundo actual.

A través de conferencias y estudios de caso, especialistas en la materia profundizarán en cuestiones como cultos, ritos, espacios sagrados, procesos de romanización, expansión del cristianismo o la estrecha relación que existía entre religión, sociedad y poder.

En la apertura del curso, Marcos ha incidido que en el mundo romano la dimensión política y religiosa "van unidas". En las sociedades politeístas, ha explicado, "eran los propios funcionarios del Estado los que hacían las funciones religiosas", de modo que el ejercicio del poder y los rituales públicos formaban parte de una misma realidad.

La directora del curso también ha defendido que muchas de las preocupaciones humanas apenas han cambiado con el paso de los siglos. "Los miedos son los mismos que tenía la gente de la Antigüedad", ha afirmado. En su opinión, la religión surgía como una respuesta a la incertidumbre y a la necesidad de encontrar certezas ante cuestiones como la enfermedad, la muerte o el futuro.

Esa continuidad entre el mundo antiguo y el presente también puede apreciarse, según Marcos, en numerosas costumbres que siguen formando parte de la vida cotidiana. Desde la organización del calendario o el descanso dominical hasta determinadas festividades o supersticiones populares, muchas tradiciones actuales hunden sus raíces en las creencias religiosas de la Antigüedad.

Otro de los ejes del curso será el análisis del paso de las religiones politeístas al cristianismo, un proceso que transformó profundamente la forma de entender la religión en el Mediterráneo antiguo. "El cristianismo ofreció algo que nunca habían ofrecido los dioses del politeísmo, que es la resurrección o una vida en el más allá", ha explicado Marcos. Esa promesa de una vida después de la muerte, unida a la búsqueda de respuestas frente a la incertidumbre, contribuyó a la expansión de una religión que acabaría transformando el Imperio romano y cuya influencia llega hasta nuestros días.

El programa prestará también atención al patrimonio arqueológico y religioso de Cantabria. Aunque la comunidad conserva menos restos que otras zonas del antiguo Imperio romano, la proximidad del yacimiento de Julióbriga permitirá contextualizar algunos de los contenidos abordados durante las sesiones.

Dirigido tanto a estudiantes universitarios y docentes como al público general interesado en la Antigüedad, el curso combina las sesiones académicas con espacios de intercambio y convivencia entre participantes y profesorado, una fórmula que ha consolidado una comunidad de alumnos que regresa cada verano a Reinosa para seguir profundizando en el mundo antiguo.