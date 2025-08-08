Arrestan con cocaína y hachís a un hombre en Castro al que ya habían detenido o investigado 38 veces

Portaba más de 9.300 euros en tickets para cobrar en un salón de juegos y se cree que pueden ser fruto de transacciones de drogas

SANTANDER, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil de Cantabria ha detenido a un hombre de 35 años y vecino de Castro Urdiales que llevaba cocaína y hachís, y que ya había sido detenido o investigado en 38 ocasiones anteriores como presunto autor de diferentes hechos delictivos.

La detención tuvo lugar a finales de julio, cuando la Guardia Civil fue alertada por un incidente en un establecimiento hostelero situado en la calle Artigales. Una vez en el lugar, los agentes identificaron en los exteriores del local a este varón por la posibilidad de que estuviera relacionado con una agresión.

Durante su registro, encontraron entre sus pertenencias una "piedra de hachís", además de una bolsa que ocultaba en el interior del pantalón en la que había una "roca" de cocaína de más de 22 gramos.

Además de intervenir esta droga, durante el registro de sus efectos personales también le incautaron más de 880 euros en billetes de diferentes valores y más de 9.300 euros en tickets para cobrar en un salón de juego, que la Guardia Civil no descarta que pudiera tener como pago de presuntas transacciones de droga.

El hombre fue detenido por estos hechos como presunto autor de un delito de tráfico de drogas, según ha informado el Cuerpo.