Ascán niega que el juzgado haya validado el contrato de emergencia de las basuras de Santander: "No entra en el fondo"

Acusa al Ayuntamiento de "faltar a la verdad" con su valoración de la sentencia que inadmite el recuso de Ascán-Geaser



SANTANDER, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

Ascán ha replicado al Ayuntamiento de Santander que la sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 hecha pública este martes "no entra a valorar si la adjudicación por emergencia del contrato de basuras fue ajustada a derecho".

"No admite el recurso de Ascán por entender que no tiene interés legítimo para su impugnación y remite la controversia al recurso por la resolución del contrato pendiente de sentencia", pero "no entra dicha sentencia sobre el fondo del asunto", ha puntualizado Ascán al hilo de la valoración del Consistorio sobre la sentencia.

Y es que Ascán considera que la teniente alcalde y concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo (PP), "falta a la verdad" cuando afirma que la sentencia valida la decisión del Ayuntamiento de aplicar la emergencia puesto que --insiste -- "no existe pronunciamiento al efecto, al no entrar dicha sentencia sobre el fondo del asunto".

En este sentido, ha pedido a Rojo que explique a los santanderinos "cómo un contrato de emergencia que era para nueve meses lleva vigente más de dos años, y, como mínimo, durará un año más, y ya ha supuesto un incremento de más 6 millones de euros para todos los santanderinos".

También le ha pedido "que asuma su responsabilidad" por la redacción de un pliego que fue anulado por el Tribunal Central de Recursos Contractuales por seis incumplimientos en cuestiones esenciales que --dice Ascán-- "avergonzarían a cualquier responsable político".

En cuanto a la esencia de la controversia entre la UTE de Ascán y el

Ayuntamiento, ha señalado que la nueva sentencia remite a la UTE a la defensa de sus derechos al recurso contencioso, aún sin resolver, cuyo objeto es la impugnación del acuerdo por el que resolvió su contrato.

Por otra parte, Ascán ha recordado que hay 16 sentencias a su favor sobre los supuestos incumplimientos en el servicio de recogida de basuras, 12 de ellas ratificadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria "que suponen que el Ayuntamiento tendrá que devolver a la UTE más de 3 millones de euros, intereses incluidos".

Por ello, Ascán ve "sorprendente el autobombo de satisfacción" que, a su juicio, traslada la teniente alcalde en su balance de la situación actual sobre los conflictos judiciales con la UTE, y también cree "que se olvida" que el Ayuntamiento recibió una reprobación del juez de lo Penal por haber instado su intervención en la entrega de la maquinaria de limpieza ocultando que ya se había acordado con la UTE el procedimiento para dicha entrega".

Además, cree que Rojo "culmina su falsedad cuando proclama estar en condiciones de licitar un nuevo contrato para que la ciudad pueda volver a contar con el servicio que se merece".

"Primero, porque fue el equipo de Gobierno que ella representa quien en su anterior licitación redujo los medios del servicio, lo que lógicamente supuso su deterioro; y porque demuestra su incapacidad como gestora que esa nueva licitación que, en su acuerdo de emergencia se comprometió a realizar no más tarde de agosto de 2022, no se ha producido transcurridos 25 meses, y, mientras tanto, el contrato más importante del Ayuntamiento de Santander sigue adjudicado a dedo y con grandes sobrecostes", ha replicado.