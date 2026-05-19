Autransa clausura la base del 061 en la calle Cervantes de Santander tras denunciarse la presencia de plagas

CCOO exige el cierre inmediato de una base del 061 en Santander ante la presencia "de plagas e insalubridad" - CCOO

SANTANDER, 19 May. (EUROPA PRESS) -

La empresa Autransa, concesionaria del servicio de transporte sanitario urgente en Cantabria, ha anunciado la clausura desde este martes de la base del 061 en la calle Cervantes de Santander, tras denunciar la sección sindical de CCOO la presencia de plagas e "insalubridad".

Ante este cierre, Autransa ha trasladado en un comunicado que, a partir de este miércoles 20 de mayo, los trabajadores dispondrán de una nueva base operativa, "completamente remozada y equipada".

Respecto a la denuncia de CCOO, la empresa ha indicado que la compañía ANTICIMEX realizó el 7 de mayo un tratamiento de vigilancia y control de plagas de roedores --consistente en biocida y desratización, así como la colocación de puntos de control-- y, tras un reconocimiento de las instalaciones, propuso no realizar medidas correctoras "más allá de la vigilancia y monitorización".

Además, la concesionaria ha recalcado que el servicio de transporte sanitario urgente "no ha estado en ningún momento desasistido" y que los ciudadanos de Santander "no han experimentado ningún retraso o contratiempo". De igual modo, ha asegurado que "los trabajadores no han estado expuestos, en ningún momento, a una situación de riesgo para su salud".