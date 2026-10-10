Ayuntamiento y adjudicataria del Mercado de México determinarán el futuro de la concesión y su viabilidad

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SANTANDER, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha abierto un plazo de comunicaciones con la empresa adjudicataria del Mercado de México, López Real 09, para poder determinar el futuro de la concesión y la viabilidad de la misma, una vez que esta última ha calculado los sobrecostes de las obras de rehabilitación de la instalación.

Así se lo ha informado la alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), a los representantes de los comerciantes con quienes se ha reunido para exponer de "primera mano" la situación actual del proyecto, que incluye la instalación de un supermercado de Mercadona.

Les ha garantizado que el Consistorio trabajará para optimizar las condiciones de la instalación bien a través del actual contrato o habilitando otras vías de actuación que contribuyan a mejorar la actividad de los comerciantes.

El concejal de Mercados, Álvaro Lavín, ha dado a conocer este sábado los detalles de este encuentro en un comunicado en el que ha incidido en que la regidora "está trabajando de la mano de los comerciantes" para mejorar el Mercado de México y optimizar el desarrollo de sus instalaciones.

Con ello ha respondido al portavoz municipal socialista, Daniel Fernández, quien ha reclamado al Ayuntamiento una solución para "desbloquear" la rehabilitación de este espacio.

De este modo, Lavín ha contrastado "el postureo fácil e inútil del PSOE, frente a las gestiones firmes y prácticas del equipo de Gobierno".