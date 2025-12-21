Ayuntamiento y Banco Sabadell colaborarán para facilitar financiación a los emprendedores de Santander

Firma del convenio - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander y Banco Sabadell han firmado un acuerdo de colaboración para facilitar la actividad de los emprendedores de la ciudad mediante el acceso a fuentes de financiación en condiciones especiales.

Para ello, la alcaldesa, Gema Igual, y la directora comercial de la zona norte de la entidad bancaria, Marta Ríos, han suscrito un convenio que desarrolla el marco de colaboración que facilitará a los emprendedores el acceso a "servicios financieros competitivos, productos especializados y herramientas de gestión avanzada".

Así lo ha informado en nota de prensa el Consistorio, en la que la regidora ha explicado que el acuerdo se enmarca dentro de la estrategia municipal de promover actuaciones que contribuyan a impulsar el emprendimiento, la innovación y el desarrollo empresarial, en este caso ofreciendo líneas de financiación adaptadas a cada modelo de negocio.

Entre los productos financieros que Banco Sabadell ofrece a los emprendedores a través de este convenio, se encuentran cuentas especializadas para negocios y autónomos, líneas de financiación, microcréditos y préstamos, así como productos específicos del programa BStartup para empresas tecnológicas, y seguros y servicios de renting/leasing.

Podrán acogerse a las condiciones que ofrece este convenio, los emprendedores participantes en programas municipales, empresas vinculadas al Centro de Iniciativas Empresariales, o autónomos y empresas innovadoras, tecnológicas y digitales.

Igual ha destacado la importancia que tienen este tipo de convenios en la estrategia municipal para fomentar el emprendimiento, el desarrollo y retención del talento y la promoción de la economía local.

Y ha incidido en que el Ayuntamiento ya ha suscrito acuerdos con diferentes entidades financieras, y ha avanzado que se continuará en este marco de actuación de "impulso y apoyo" al emprendimiento.