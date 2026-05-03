El Ayuntamiento de Santander abre este lunes el plazo para abonar el IBI

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SANTANDER 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander abre mañana, lunes 4 de mayo, el periodo voluntario de pago del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), cuyo tipo impositivo este año sigue en el 0,40%, el mínimo legal aplicable, en base a la Ley Reguladora de Haciendas Locales.

Para los recibos no domiciliados, el periodo voluntario comprenderá del 4 de mayo al 6 de julio, mientras que a los ciudadanos que tengan el pago domiciliado, que suponen en torno al 80% del total, se les efectuará el cargo en cuenta en tres plazos (5 de mayo, 6 de julio y 7 de septiembre), o el 6 de julio en un solo pago, si lo solicitaron previamente, ha informado el Consistorio.

El concejal de Economía, Javier García, ha detallado que para el pago en entidades bancarias podrán acudir a las oficinas (Banco Santander, Unicaja, BBVA, Caixabank, Banco Sabadell, Cajamar, Caja Rural de Asturias y Caja Viva) en el horario que tengan establecido y podrán proceder al pago en cajeros automáticos y banca online, si incluyen dichas operaciones entre los servicios ofertados a sus clientes.

Igualmente, podrán realizar este trámite en la Oficina Virtual Tributaria (https://ovt.ayto-santander.es). En este caso, se admitirán pagos hasta las 19.00 horas del 6 de julio.

Los vecinos podrán descargar las cartas de pago en la oficina virtual tributaria del Ayuntamiento de Santander o solicitarlas en las oficinas de Recaudación Municipal (Antonio López 6), o en el teléfono de atención al contribuyente (942 200 691). Este último está disponible en horario de 08.00 a 20.00 horas, de lunes a viernes.

En el servicio de información telefónica, los usuarios podrán realizar consultas sobre impuestos y tasas municipales, así como solicitar fraccionamientos, domiciliaciones, e informarse sobre recibos o pagos pendientes con la administración municipal.

El concejal ha destacado que el IBI "es un ejemplo del esfuerzo del equipo de Gobierno en la contención fiscal y en la voluntad de proteger la economía familiar y empresarial de los santanderinos".

El Consistorio ha destacado que el tipo impositivo medio aplicado en 2025 en las ciudades de más de 50.000 habitantes se situó en el 0,634%, según datos del Ministerio de Hacienda. Es decir, en Santander, para un inmueble medio con valor catastral de 100.000 euros, se paga una cuota 234 euros más baja que en la media de ciudades de más de 50.000 habitantes.