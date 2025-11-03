El Ayuntamiento de Santander desestima las alegaciones contra el McDonald's de Puertochico

SANTANDER 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Gobierno Local de Santander ha desestimado en su reunión de este lunes las alegaciones recibidas contra la licencia para la apertura de un establecimiento McDonald's en el Mercado de Puertochico.

Así lo ha confirmado este lunes a preguntas de los medios la alcaldesa, Gema Igual, que ha reiterado que la tramitación de licencias de este tipo -de obra y de actividad- lleva "unos pasos" en los que "no interceden los políticos", sino que se realiza "a nivel técnico".

Una vez desestimadas las alegaciones, el expediente se remite a la Comisión de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria y, si da luz verde, regresa de nuevo al Ayuntamiento, ha explicado la regidora.

"Lo que hemos hecho esta mañana es uno de los pasos reglados que tiene la concesión de una licencia de obra y de actividad", ha recalcado Igual, que se enfrenta a la oposición de los vecinos agrupados en la Comisión Salvemos el Mercado de Puertochico para tratar de frenar la apertura de un McDonald's en este espacio, si bien ella sostiene que el Consistorio no puede prohibir su instalación si se cumplen los requisitos exigidos.