Archivo - Campos de Sport de El Sardinero.-ARCHIVO - RACING DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander no tiene "noticias" de los anuncios que realizó el pasado sábado el presidente del Real Racing Club, Manolo Higuera, sobre la construcción de una ciudad deportiva en Santa Cruz de Bezana, la reclamación que el club hará al Consistorio por la no ejecución de obras en los Campos de Sport de El Sardinero y que no firmará un nuevo convenio.

"No tenemos noticias sobre ello", han trasladado a Europa Press fuentes del equipo de Gobierno (PP) cuestionadas por este asunto, que ha levantado las críticas de los partidos de la oposición PSOE y PRC.

El presidente verdiblanco lo avanzó durante la Junta General de Accionistas en el turno de preguntas y, en declaraciones posteriores a la prensa, aseveró que el Ayuntamiento "ha incumplido" el convenio firmado en 2022, por lo que "no tiene sentido" que la entidad firme uno nuevo.

Además, afirmó que va a reclamar la ejecución de las obras que no se han materializado en el estadio para lo que presentará una reclamación extrajudicial --probablemente en enero-- para que el Consistorio dé su conformidad en un plazo de un mes.

Al respecto, Higuera mostró su "malestar" por el retraso en la rehabilitación de la cubierta de los Campos de Sport, después de que el Consistorio informara el viernes de que ha autorizado la redacción del proyecto modificado para tal fin. Al hilo, abogó por plantear una rehabilitación integral del campo, dadas las obras que quedan pendientes por ejecutar.

También avanzó que el Racing llevará a Bezana su ciudad deportiva y que tiene localizados 180.000 metros cuadrados de terreno, ya que las instalaciones Nando Yosu, en La Albericia, "se han quedado pequeñas".