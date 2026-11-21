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SANTANDER, 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Real Racing Club, Manolo Higuera, ha anunciado que la nueva ciudad deportiva del club estará situada en Santa Cruz de Bezana y que reclamará al Ayuntamiento la ejecución de las obras que no se han materializado en los Campos de Sport de El Sardinero.

Asimismo, ha afirmado que la entidad verdiblanca no firmará un nuevo convenio con el Consistorio.

Así lo ha avanzado en la Junta General de Accionista, durante el turno de preguntas, que se ha celebrado esta mañana en el salón de actos de la Universidad Europea del Atlántico, que se ha prolongado por dos horas y media y que ha dado el visto bueno a un presupuesto de 76 millones de euros para la presente temporada 2026-27.

Respecto al convenio con el Ayuntamiento, firmado en 2022, Higuera ha aseverado que ha sido incumplido" por el Consistorio y que "está extinguido desde agosto de este año". De este modo, ha subrayado que desde el punto de vista del Racing "no tiene sentido firmar un nuevo convenio".

"El club lo que va a hacer es reclamar la ejecución de las obras que no se han materializado", ha dicho respecto a las actuaciones pendientes en los Campos de Sport y que se recogían en dicho documento. "Este Consejo de Administración tiene la obligación de defender los intereses de 13.000 accionistas", ha recalcado.

Además, el presidente del club cántabro ha anunciado que "la nueva ciudad deportiva estará situada en Santa Cruz de Bezana", cuyo Consistorio "está mostrando una gran predisposición", ha indicado.

La Junta General de Accionistas del Racing, a la que han acudido 42 accionistas que representaban el 87,04 por ciento del capital social de la entidad, ha aprobado, prácticamente por unanimidad, todos los puntos del orden del día sometidos a votación.

Posteriormente, media docena de accionistas han tomado la palabra para trasladar su opinión o realizar preguntas relativas a aspectos económicos, sociales y deportivos, ha informado el club.