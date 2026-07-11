El Ayuntamiento de Santander renovará la barandilla de la Plaza de México

El Ayuntamiento renovará la barandilla de la Plaza de México - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santander ha iniciado los trabajos para la renovación de la barandilla existente en la Plaza de México mediante una actuación integral que "mejorará la seguridad, la funcionalidad y la imagen urbana de este espacio público".

Está previsto que se ejecute la primera fase antes del inicio de la Semana Grande, consistente en la sustitución de 60 metros lineales de barandilla. Una vez finalizadas las celebraciones festivas, se continuará con el resto de la intervención.

Así lo ha señalado en un comunicado la concejala de Medio Ambiente, Margarita Rojo, quien ha explicado que el proyecto contempla la sustitución de la barandilla actual por un sistema de nueva generación tipo Best Balus, que destaca por "su alta durabilidad, resistencia y reducidas necesidades de mantenimiento", al no requerir de pintura ni de tratamientos de protección superficial, ha especificado.

Según ha explicado, esta solución permitirá eliminar los problemas asociados al deterioro, la corrosión y la necesidad de intervenciones periódicas exceptuando la revisión y verificación del estado de las fijaciones, tornillería y demás elementos de unión.

Asimismo, la edil ha detallado que la intervención no se limita a la sustitución de la barandilla, sino que incorpora "diversas mejoras constructivas que garantizan una solución más sólida y duradera".

De esta forma, se procederá a la ejecución de una viga riostra de hormigón armado, que proporcionará un soporte continuo y seguro para el anclaje de la nueva barandilla, así como la construcción de un caz de hormigón para la recogida de aguas, con el objetivo de mejorar el drenaje y evitar la acumulación de escorrentías en la base de la estructura.

También se incorporan pilastras de ladrillo cara vista color rojo, que aportarán solidez al conjunto y contribuirán a mejorar la integración estética del entorno, ha indicado Rojo.

SEGURIDAD, DURABILIDAD Y MEJORA ESTÉTICA

La concejala de Medio Ambiente ha destacado que, con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza "su compromiso con la mejora continua de los espacios públicos, incrementando la seguridad de los usuarios mediante una infraestructura más estable y robusta".

Asimismo, ha afirmado que la utilización de materiales de alta durabilidad permitirá reducir "significativamente" los costes de mantenimiento a largo plazo, favoreciendo una gestión "más eficiente de los recursos públicos".

Por otra parte y desde el punto de vista urbano, ha asegurado que la incorporación de nuevas pilastras de ladrillo visto junto con un sistema de barandilla moderno "contribuirá a ofrecer una imagen renovada y más coherente con el entorno".

Además, la edil ha hecho hincapié en que el sistema elegido se caracteriza por su rápida instalación y su adaptabilidad a las condiciones existentes, lo que permitirá minimizar las afecciones durante la ejecución de las obras.

Asimismo, ha valorado que se trata de una solución alineada con criterios de sostenibilidad, al reducir los mantenimientos y el uso de productos como pinturas o tratamientos protectores.