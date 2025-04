Bajan los cántabros que aguardan una operación, que esperan casi 137 días, 14 menos que a cierre de 2024

Al igual que en la lista de espera quirúrgica, caen las relativas a consultas y pruebas, tanto en demora como en número de pacientes

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La demora media quirúrgica en Cantabria se sitúa en la actualidad en los 136,7 días, lo que supone unos 14 menos que a cierre del año pasado (150,8). Además, hay 650 pacientes menos esperando que al finalizar 2024, cuando había 16.925.

También han caído con respecto al cierre de 2024 las listas de espera en consultas y para pruebas médicas, tanto en número de pacientes como en demora media.

De este modo, hay 691 pacientes menos esperando una consulta que los 39.011 que había al acabar 2024 y la demora media estructural ha pasado de 76,76 días a 69,2, esto es 7,56 menos.

En cuanto a las pruebas, en la lista de espera hay 762 personas menos que a cierre del ejercicio pasado y la demora media ha pasado de los 63,8 días de entonces a situarse en 54, lo que supone casi diez días menos.

Estos son los datos facilitados este jueves por el consejero de Salud, César Pascual (PP), después de que este miércoles el Ministerio de Sanidad publicara los relativos a cierre de 2024, que situaban a Cantabria como la tercera comunidad autónoma con mayor demora y la primera con tasa de pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes.

PASCUAL: "LOS DATOS HAN MEJORADO NOTABLEMENTE"

El consejero ha destacado que los datos "han mejorado notablemente" desde entonces y siguen haciéndolo "mes a mes". "Eso es lo realmente importante", ha señalado.

Sobre todo se ha felicitado de que se siga "consolidando la reducción" de las listas de espera, tanto en pacientes como, sobre todo, en lo relativo a las demoras, que es el tiempo que tienen que esperar los pacientes y que, a su juicio, "es lo importante".

"Después de ocho años de subida de listas de espera, llevamos año y medio que, paulatinamente, mes a mes, van bajando y vamos cumpliendo los objetivos del plan", ha destacado.

En este sentido, Pascual ha señalado que "casi hemos cumplido" el objetivo fijado de demora para la lista de espera quirúrgica, que era de 135 días (en la actualidad son 136,7); 70 para consultas (ahora está en 69,2), y 45 para pruebas (en estos momentos está en 54). "Ese es el objetivo que tenemos de cumplir el año que viene y consolidar", ha indicado.

El consejero ha precisado que "no todos los meses son iguales" y ya ha advertido que "lógicamente en verano repuntarán las listas por las vacaciones de los profesionales", aunque confía en "recuperar" en lo que resta de año.

También ha reconocido que los datos de abril se verán afectados por la Semana Santa, "unos días en los que se ha operado menos" y ha habido menos consultas.

Sin embargo, ha incidido en que "lo importante" es que la tendencia descendiente está "consolidada" y se vayan cumpliendo los objetivos.

Para reducir las listas de espera ha destacado el incremento de la actividad quirúrgica en los hospitales, que es "mayor todavía" que el que hubo en 2024, cuando creció un 13,78 por ciento.

El consejero ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios de comunicación, antes de inaugurar en el Palacio de la Magdalena el IV Encuentro Nacional de Ortopedia.

DATOS "PREOCUPANTES" PARA EL PSOE

También ha sido preguntado por las listas de espera el portavoz parlamentario del PSOE, Mario Iglesias, que considera que los datos --en este caso los publicados este miércoles relativos al cierre de 2024-- son "preocupantes" y "contrastan mucho" con las palabras de Pascual "que decía que poco a poco descienden las listas de espera".

En este sentido, ha señalado que Cantabria, según los datos a cierre de 2024, no solo era la tercera comunidad autónoma con mayor demora media quirúrgica sino también "la primera en el ranking con peores datos" en cuanto a tasa de pacientes en lista de espera por cada 1.000 habitantes.

Por otra parte, ha pedido al consejero "que haga lo que tiene que hacer y no hace: ejecutar los concursos de traslados que están convocados y no termina de ejecutar".

Para el socialista, esto "va a provocar que tengamos un peor verano incluso que el del año pasado" y ha propuesto que se amplíe la plantilla de profesionales sanitarios y que se trabaje en un Pacto por la Salud en el que se incluya a todas las categorías.

PASCUAL ESPERA "UN VERANO RELATIVAMENTE TRANQUILO"

Respecto a la planificación del verano también ha sido cuestionado el consejero, que ha explicado que "ya están cerradas" las vacaciones de los profesionales de los hospitales y Atención Primaria tiene este mes para hacerlo.

Pascual ha indicado que el mes que viene se informará a todos los alcaldes y, en general a la población, de la "situación real" en que quedará la asistencia sanitaria en Cantabria en la época estival.

Como ya adelantó hace unas semanas, este verano también se facilitará el transporte gratuito de los pacientes que carezcan de cobertura sanitaria en sus consultorios para ser atendidos en su centro de salud de referencia.

"Tengo que decir que afortunadamente con los pactos y los acuerdos que hemos ido tomando la situación está mejorando. Esta Semana Santa no solo no hemos tenido ningún problema, ninguna dificultad en ningún centro de baja ni nada, sino que hemos podido permitirnos el lujo de tener refuerzos en algunos sitios que hacía mucho tiempo que no podíamos. Por tanto, los acuerdos que estamos llegando con los profesionales están funcionando y esperamos un verano relativamente tranquilo", ha avanzado.

Sí ha reconocido que en Cantabria, al igual que en el resto de comunidades, sigue habiendo problemas para cubrir las bajas inesperadas o determinados periodos de vacaciones "porque no hay gente" para hacerlo.

En este sentido, ha señalado que los residentes terminan en agosto y todavía quedan plazas de las 37 que se habían creado para ofertarles. "Si hubiera más interesados que las que nos quedan vacantes, veríamos de qué manera podríamos ofrecerles contratos de tres años y con unas condiciones buenas porque nos interesa que se quedan", ha dicho.

Pascual ha señalado que, si no es personal con este tipo de contratos de refuerzo en centros, en Cantabria "no tenemos vacantes" (solo una en un consultorio de Liébana que "seguramente se juntará con el centro de salud).

"Por tanto, incorporaciones de personal nuevo no puede haber si no es personal con este tipo de contratos de refuerzo en centros. Estamos en pleno proceso de reorganización de algunos centros de salud que tienen sobrecarga para meter más profesionales, pero eso lo haremos cuando termine el concurso", ha añadido.