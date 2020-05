Banco de Alimentos y Cocina Económica reciben 7.000 kilos de productos de Cantabria

SANTANDER, 29 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha entregado al Banco de Alimentos y a la Cocina Económica el primer lote de productos de Cantabria adquirido por las cooperativas agroalimentarias de la región y subvencionado por el Ejecutivo autonómico para atender las necesidades de los colectivos sociales más vulnerables.

El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, y el consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Guillermo Blanco, han asistido al acto de entrega de más de 7.000 kilos de productos, que ha tenido lugar este viernes en la nave que el Banco de Alimentos tiene en el polígono industrial de Tanos, donde almacena los productos perecederos que las cooperativas compran a los productores adheridos a esta iniciativa, con cargo a una partida de 200.000 euros aportada por el Gobierno.

El lote de hoy, valorado en torno a los 16.000 euros, está integrado por alimentos comprados a 15 productores de diferentes puntos de la región y consta de productos como carnes, quesos, mermeladas y patatas. Tras esta primera entrega, el objetivo de esta iniciativa de la Consejería --a través de la Oficina de Calidad Alimentaria de Cantabria (ODECA) y en colaboración con el resto de las consejerías y las cooperativas agrarias-- es seguir adquiriendo productos de Cantabria para donarlos a estas dos entidades sin ánimo de lucro dedicadas a la atención de personas vulnerables.

El presidente regional ha destacado que la "solidaridad en cascada" de los cántabros, una vez más, está permitiendo que no haya en la región personas que no tengan cubierta la necesidad alimentaria, pese a la gravedad de la situación. "No podemos permitir una sociedad donde sobra tanto para muchos y que otros no tengan nada. El Gobierno ha dado este paso y la gente ha respondido de manera extraordinaria", ha dicho.

Revilla ha elogiado la labor altruista del Banco de Alimentos y la Cocina Económica y ha agradecido la colaboración de las cooperativas agroalimentarias para poner en marca esta iniciativa que, además de contribuir a ayudar a quienes más lo necesitan con productos de "extraordinaria calidad", supone un impulso también para el sector primario y una vía para dar salida a productos perecederos que, como consecuencia de la crisis, no encuentran salida en el mercado.

A su juicio, esta actuación era "imprescindible" y lo seguirá siendo hasta que no llegue a todos los hogares el ingreso mínimo vital que garantice la cobertura de las necesidades básicas y hasta que la reactivación de la economía permita generar empleo y vivir a la gente con "dignidad".

Finalmente, ha señalado que la situación sanitaria en Cantabria sigue "controlada" y se ha mostrado convencido de que la región "va a llegar a tiempo para recuperar en verano parte de la actividad turística en condiciones de seguridad.

"Espero y casi estoy seguro de que vamos a tener un gran verano en Cantabria. Lo creo, porque ya hay muchas reservas y la gente se está movilizando. Tenemos que vender una región infinita, pero también infinitamente segura, dentro del margen que nos da un virus que no conocemos", ha dicho.

Por su parte, el consejero ha reiterado el agradecimiento a las tres cooperativas agroalimentarias que, por primera vez, se han unido en torno a un proyecto conjunto, colaboración que el consejero espera que tenga continuidad en el futuro.

El acto también ha contado con la asistencia, entre otros, del alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada; el director de la ODECA, Fernando Mier; el presidente del Banco de Alimentos, Francisco del Pozo; y la directora de la Cocina Económica, Sor Clara Gallego.

En representación de las entidades donantes, han asistido el presidente de AgroCantabria, José Ángel Pereda; el máximo responsable de la cooperativa Comillas Ruiseñada, Agapito Fernández, y el gerente de Valles Unidos del Asón, Germán Cantera.

El alcalde de Torrelavega ha agradecido el trabajo de estas dos entidades ayudar a los más desfavorecidos y también a los trabajadores municipales, que han reconvertido su actividad con el coronavirus para atender las necesidades sociales de más de 1.000 familias del municipio.

Tanto Fernando del Pozo como Sor Clara han incidido también en la solidaridad de la sociedad cántabra, mientras que el responsable del Banco de Alimentos ha felicitado esta idea conjunta del Gobierno y de las cooperativas, que no solo permite aumentar su cesta básica de alimentos, sino que la dota de "más calidad y capacidad".

La directora de la Cocina Económica ha destacado que la sociedad cántabra "se ha volcado" en la ayuda a los más necesitados y ha asegurado que todos estos alimentos van a ser "muy bien empleados".

Según ha explicado, la Cocina ha entregado desde que estalló la crisis más de 12.100 lotes individuales de alimentos y da de comer en estos momentos a una media diaria de 200 personas, casi 60 más que a comienzos de la pandemia. Además, su economato ha ayudado en estos meses a 467 familias, en total a 1.227 personas, de las que 281 son menores de edad.

MERCANTABRIA

Bajo la denominación de MerCantabria, esta iniciativa del Gobierno regional cuenta con la participación de las cooperativas AgroCantabria, Valles Unidos del Asón y Ruiseñada Comillas, que se encargan de adquirir los productos ofrecidos por los productores agroalimentarios que se inscriban en la plataforma de la Oficina de Calidad Alimentaria, a través de la página www.alimentosdecantabria.com.

Antes de la compra y bajo la coordinación de la ODECA, las cooperativas consultan al Banco de Alimentos y la Cocina Económica los productos que requieren para seleccionar los alimentos. La adquisición de los productos se lleva a cabo de manera homogénea y proporcionada entre el mayor número de productores y el tipo de productos existentes.

En concreto, deben adquirirse productos de al menos ocho de las familias de productos en que se clasifica a los productores en la plataforma MerCantabria, es decir, aperitivos, bebidas, chocolates, comidas preparadas, congelados, conservas, cárnicos, ecológico, harina y derivados, hortofrutícola, huevos, lácteos, miel y mermeladas, pescadería, quesos y salsas.

Los productos, procedentes de los excedentes de producción de pequeños productores del sector agroalimentario (agricultores, ganaderos, pescadores e industrias agroalimentarias) se entregan de acuerdo a las necesidades y la capacidad de gestión de las entidades de servicios sociales destinatarios de los mismos y de manera gratuita.