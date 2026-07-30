El Bathco BM Torrelavega se marca como objetivo mantenerse en Europa y superar los 41 puntos de la pasada temporada

El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Luis Martínez Abad, asiste a la presentación del Bathco Torrelavega - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Bathco BM Torrelavega, Antonio Gómez, ha afirmado este jueves que el equipo se ha marcado como objetivo superar la puntuación de la última temporada y mantenerse en Europa "compitiendo con los mejores 32 clubes del continente", tras los excepcionales resultados conseguidos en la campaña anterior donde lograron 41 puntos.

Gómez se ha pronunciado así en el acto de presentación del proyecto del equipo de balonmano para la nueva temporada de la liga Nexus Energía ASOBAL que está a punto de iniciarse y en el que han participado el consejero de Deporte, Luis Martínez Abad; el alcalde de Torrelavega, Javier López Estrada, y el director general de Bathco, Avelino Ordóñez.

El consejero ha destacado que el Bathco BM Torrelavega es un "referente" que lleva el nombre de Torrelavega y de Cantabria "por toda España y, de nuevo lo hará, por Europa".

También, que se trata de un club "que ha demostrado que, con humildad, esfuerzo colectivo y resiliencia, el equipo no tiene techos ni fronteras, y que siempre cuenta con un jugador más: su afición", en referencia a la base social que respalda al conjunto torrelaveguense.

Así, ha incidido en el aspecto social del club, que cuenta con más de 400 niños, y una masa social volcada con su equipo, lo que hace que el Bathco BM sea más que una entidad deportiva, un "motor de transformación social" con un importante impacto en la comunidad.

Martínez Abad ha calificado el pabellón Vicente Trueba como una "fortaleza" donde ningún equipo se siente tranquilo y ha pedido a jugadores y equipo técnico que sigan con el mismo "hambre de triunfo" que caracterizó la temporada anterior.

El titular de Deporte también ha reconocido y agradecido el apoyo del más de un centenar de empresas que patrocinan el equipo, y en especial, el compromiso de Bathco con la entidad deportiva.

Igualmente ha señalado que, a través de su plan de Responsabilidad Social Corporativa, ha llevado a cabo numerosas acciones solidarias como 'Juégatela solo en la pista' junto a AMAT, para concienciar de los peligros y las consecuencias de la ludopatía, además de la tradicional lluvia de peluches o de las recogidas de alimentos que caracterizan al club.

El consejero ha hecho referencia a otros proyectos en colaboración de entidades como Cruz Roja, la AECC, APTACAN, la Fundación Amigó o Rosa Navidad, subrayando que "el mayor triunfo de este equipo es ser útiles a quienes más lo necesitan".

Este compromiso ha hecho que el club sea reconocido como uno de los "más sostenibles y humanos" de toda la ASOBAL, liderando una clasificación en la que se valoran diez criterios que abarcan desde la gobernanza y transparencia, hasta la implementación de proyectos sostenibles articulados en varias dimensiones de impacto social y medioambiental.

Martínez Abad se ha mostrado convencido de que en esta nueva temporada que comienza el próximo mes de septiembre, la sexta en la élite nacional y la tercera consecutiva en competición europea, el equipo dirigido por Jacobo Cuétara volverá a hacer "vibrar el Vicente Trueba en cada partido, compitiendo con los mejores y, sobre todo, haciendo de Torrelavega y de Cantabria un lugar del que sentirse orgullosos".

PRETEMPORADA

En la actualidad, el equipo está inmerso en su pretemporada donde jugará nueve partidos, incluyendo tres torneos de prestigio como el de Egia que se disputará el 12 y 13 de agosto; el TIC 'Cantabria Infinita', entre el 19 y el 22 del mismo mes, y el 29, el XIV Torneo Internacional de Balonmano Ayuntamiento de Torrelavega.

A lo que suma una prueba inicial el 7 de agosto en Oñate contra Recoletas Salud Atlético Valladolid y un cierre como visitante contra Tubos Aranda Villa de Aranda el 4 de septiembre.

El Bathco BM Torrelavega iniciará su temporada en la élite del balonmano español debutando en Alicante el 12 de septiembre y cerrará el curso en Barcelona el 5 de junio.

El estreno del Vicente Trueba será el fin de semana del 19 de septiembre, en la jornada 2, cuando 'los naranjas' reciban a los segovianos Viveros Herol BM Nava.