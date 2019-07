Beret, Cantó, Lola Índigo y Lérica, protagonistas del Hoky Popi Music desde mañana

Publicado 20/07/2019 18:45:00 CET

SANTANDER, 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El festival Hoky Popi Music celebrará su cuarta edición este domingo 21 de julio en la campa de La Magdalena de Santander, a partir de las 16.00 horas, con un cartel que tiene a Beret, Blas Cantó, Lola Índigo, Lérica y DJ Ivi como principales protagonistas de un evento musical dirigido a niños y jóvenes que se ha convertido en una referencia.

Además de las actuaciones musicales, a las que se suma la del dúo femenino Manía, ganador de la última edición del concurso Hoky Popi Talent destinado a jóvenes artistas que comienzan a dar sus primeros pasos, se realizará una fiesta de colores con varios lanzamientos durante la jornada y el recinto dispondrá de distintas actividades y juegos interactivos para los asistentes.

Hoky Popi Music regresa este año a Santander y será la primera de las citas musicales que tendrán lugar durante las fiestas de la Semana Grande en un espacio en el que también se celebrarán en los próximos días los festivales Magdalena en Vivo y Reggaeton Beach Festival, recuerdan los organizadores.

Para los conciertos de este domingo, las entradas VIP están agotadas y se prevé una gran asistencia en un evento familiar dirigido a todos los públicos.

La apertura de puertas está prevista para las 16.00 horas y a las 16.30 horas se ha programado la primera actuación, que será la Nydia Prieto y María Serna, las dos jóvenes integrantes del Dúo Manía, que se proclamaron vencedoras en el certamen Hoky Popi Talent, una iniciativa puesta en marcha por El Corte Inglés en colaboración con la organización del festival Hoky Popi Music.

A las 17.00, 18.15, 19.45 y 22.00 horas están previstas las sesiones de DJ Ivi, el nombre artístico del cántabro Iván Abramo, de 11 años, que es considerado el pinchadiscos más joven de Cantabria.

A pesar de su edad, se maneja "como pez en el agua" con la mesa de sonido y ha tenido una aparición televisiva muy destacada en el programa de Telecinco 'Got Talent' presentado por Santi Millán.

Hoky Popi Music 2019 continuará desde las 17.30 horas con el directo de Lérica, una de las bandas revelación del momento.

El grupo gaditano, integrado por los cantantes y compositores Tony Mateo, Juan Carlos Arauzo y Rubén Noel, se ha convertido en un fenómeno masivo en las redes sociales.

Malú, Carlos Rivera o Abraham Mateo son algunos de los artistas que han aplaudido su progresión, invitándoles a compartir escenario o a abrir alguno de sus conciertos.

Su primera gira a nivel nacional colgó el cartel de 'no hay entradas' en ciudades de toda España, como Sevilla, Cádiz, Málaga, Madrid o Barcelona, y con su primer álbum, titulado 'Cien mil motivos' y editado por Universal Music, cosecharon numerosos éxitos, logrando posicionarse en los primeros puestos de las listas de ventas y siendo número 1 en varias radios españolas.

Títulos como 'Mi rumbera' o 'Mentirosa compulsiva' han acumulado más de 20 millones de escuchas en las plataformas digitales y han continuado este éxito con su último single internacional, 'Un traguito', en el que se suma a Lérica la cantante Belinda.

En tan solo un mes y medio llegaron a conseguir que su canción sonara en radios de toda España y América Latina, además de las casi 17 millones de reproducciones que alcanza el tema en YouTube.

Lérica ha lanzado además otro nuevo tema, en esta ocasión contando con la colaboración de Danny Romero y Agustín Casanova.

En 'Solito solo' apuestan por combinar una fórmula basada en la novedad y la frescura que les acompaña desde sus primeros pasos sobre los escenarios y que este verano podrá verse en directo sobre el escenario de Hoky Popi Music 2019.

Tras el primer lanzamiento de polvos de la fiesta de colores, Lola Índigo tomará el relevo a partir de las 18.45 horas.

El público podrá disfrutar en Santander de las canciones de Mimi, la artista que se esconde detrás del alter ego de Lola Índigo.

La joven cantante formó parte del programa de Cuatro '¡Fama, a bailar!' con tan solo 18 años, y durante su etapa trabajando en China y Estados Unidos se formó como vocalista y bailarina.

A su regreso a España en 2017 fue seleccionada para entrar en la Academia de 'Operación Triunfo', y tras su paso por el programa de TVE se ha convertido en una de las artistas más prometedoras de su generación.

Ahora encabeza Lola Índigo, un grupo de mujeres, con ella como vocalista y un potente cuerpo de baile, donde la danza es casi tan importante como la música.

Lola Índigo nació como un proyecto diferente y transgresor. Con 'Ya no quiero ná', su primer single, cosecharon uno de los mayores éxitos musicales de 2018, lo que les ha permitido irrumpir en el panorama musical con varios récords, como sumar más de 15 millones de visualizaciones en solo dos semanas o conseguir un Disco de Oro y un doble Disco de Platino.

Después del segundo lanzamiento de colores, a las 20.30 horas saltará al escenario Blas Cantó, que se dio a conocer siendo tan solo un niño en el programa 'Eurojunior' de TVE, en el que fue subcampeón.

Sin embargo, el éxito masivo le vino de la mano del grupo Auryn, que se convirtió en la boyband más famosa del país.

Tras siete años en la formación, más de 300.000 discos vendidos, 500 conciertos a sus espaldas tanto en España como en Latinoamérica, e importantes galardones como los Premios 40 Principales y los European MTV Music Award, la banda se tomó un descanso indefinido que ha permitido a Blas Cantó emprender su carrera en solitario.

En este tiempo, el artista murciano se ha coronado como el flamante ganador de la temporada más exitosa del programa de Antena 3 'Tu cara me suena', lo que le ha llevado a copar portadas en los medios de comunicación y a ser uno de los personajes más queridos por el público joven.

Su primer disco, bautizado como 'Complicado', incluye varios singles muy exitosos, como 'In your bed' o 'Drunk & irresponsible', pero el que se ha convertido en el gran hit del cantante es 'Él no soy yo', que ha alcanzado más de 60 millones de visualizaciones en YouTube y ha sido número 1 en las radios y en las listas de ventas, además de ser la banda sonora del conocido programa de Telecinco 'Supervivientes'.

El cierre de Hoky Popi Music 2019, a partir de las 23.00 horas y después del tercer lanzamiento de polvos de la fiesta de colores, corresponderá a Francisco Javier Álvarez, nacido en Sevilla en 1996 y conocido popularmente como Beret.

Su inspiración precede a su interés por la música, comenzando con la creación de rap y finalizando con un estilo mucho más definido y entonado, que es producto del reggae, el dancehall o el raggamuffin, aunque evite completamente el uso de etiquetas musicales.

Desde muy joven ha experimentado con grabaciones caseras, producidas por él mismo, incluidos temas inéditos, hasta dar el salto definitivo con su primer trabajo en solitario, titulado 'Efímero', y el segundo, llamado 'Vértigo'.

Posteriormente, con 'Ápices', Beret arrasó en todas las redes y se convirtió en uno de los artistas revelación en la música urbana, sumando varios Discos de Oro y de Platino.