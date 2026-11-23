Cartel del 'Black Friday 942' - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria impulsa una nueva campaña de dinamización del comercio de proximidad con motivo del 'Black Friday', que permitirá a los consumidores conseguir uno de los casi 2.000 premios que se repartirán los próximos 27 y 28 de noviembre en Santander.

Bajo el nombre 'Black Friday 942', la iniciativa, organizada y financiada por el Ejecutivo autonómico, en colaboración con la Cámara de Comercio, tiene como objetivo fomentar las compras en los establecimientos minoristas, apoyar al pequeño comercio y poner en valor su contribución a la economía y a la vida de los municipios.

La campaña se desarrollará desde este lunes al sábado 28 y tendrá como principal atractivo un gran sorteo con 942 premios diarios, hasta alcanzar un total de 1.884 regalos, entre los que se incluyen premios de 250 euros para gastar en el comercio local, cestas de productos cántabros y artículos y servicios aportados por los propios establecimientos comerciales.

En nota de prensa, el Gobierno ha destacado que la iniciativa pretende aprovechar el incremento de la actividad comercial asociado al 'Black Friday' para animar a los consumidores a realizar sus compras en los negocios de proximidad, "reforzando su competitividad frente a las grandes plataformas de venta y contribuyendo a mantener la actividad económica y el empleo vinculados al sector".

Para participar en el 'Black Friday 942', los consumidores deberán conservar sus tiques de compra por un importe igual o superior a 20 euros, correspondientes a una única operación realizada entre este lunes y el sábado.

Con estos justificantes, podrán acudir al espacio habilitado en la calle Lealtad de Santander, en la esquina con la calle Emilio Pino, donde se instalará una pantalla gigante que permitirá participar en el sorteo.

La mecánica consistirá en canjear cada tique válido por una participación y elegir uno de los 942 números de caja disponibles cada día en la pantalla.

Tras seleccionar su número, el participante descubrirá el regalo que le corresponde. Todos los números tendrán premio, por lo que quienes participen conforme a las bases de la campaña tendrán garantizado un obsequio, hasta completar los 942 premios previstos para cada jornada.

El sorteo se celebrará el viernes 27, de 17.30 a 21.30 horas, y el sábado 28, de 10.30 a 13.30 horas.

UNA FIESTA PARA DINAMIZAR EL COMERCIO DE SANTANDER

Además del reparto de premios, el 'Black Friday 942' contará con una programación de actividades destinada a convertir las dos jornadas en una experiencia de ocio y encuentro para toda la familia.

El viernes, la programación incluirá una merienda cántabra saludable y una sesión musical a cargo de Superpoly DJ, mientras que el sábado se desarrollarán diferentes propuestas de entretenimiento, entre ellas 'Santander Playground', actividades dirigidas al público infantil, una clase de barré a cargo de Arte y Movimiento Cristina Osorio y un concierto en formato sesión vermú.

Con esta programación se busca generar un ambiente festivo que anime a los ciudadanos a acercarse a las zonas comerciales, prolongar su estancia y disfrutar de una experiencia que combine compras, premios y ocio.

Uno de los elementos destacados de la campaña es la participación de los propios comercios, que podrán incorporarse gratuitamente al mapa digital disponible en www.blackfriday942.es, una herramienta que permitirá a los consumidores localizar establecimientos y consultar sus ofertas y promociones.

Asimismo, los negocios tendrán la posibilidad de aportar productos, vales de compra, descuentos o servicios al sorteo, contribuyendo a ampliar la variedad de premios y dando visibilidad a su actividad.

Los establecimientos que colaboren con premios tendrán una presencia destacada tanto en el mapa digital como en la pantalla gigante del evento.

Además, los ganadores deberán acudir a los propios comercios para canjear los regalos aportados, favoreciendo así nuevas visitas a los establecimientos y generando oportunidades de compra.

La participación de los negocios en esta iniciativa no exige la aplicación de descuentos específicos de 'Black Friday', de manera que cualquier establecimiento interesado podrá sumarse a la campaña y beneficiarse de su promoción.

Con el 'Black Friday 942', el Gobierno de Cantabria refuerza su apuesta por el comercio minorista como sector estratégico para la economía regional, favoreciendo iniciativas que contribuyan a aumentar su visibilidad, atraer consumidores y fortalecer su actividad.

La campaña busca, además, sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de elegir los establecimientos de proximidad, cuyo papel resulta fundamental para mantener el empleo, la actividad económica y la vitalidad de las calles y los barrios, ha señalado el Ejecutivo.

Toda la información sobre la iniciativa, las condiciones de participación, los establecimientos adheridos y la programación de actividades puede consultarse en www.blackfriday942.es.