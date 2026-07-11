Bomberos aseguran un tendido eléctrico en Arnuero tras impactar un coche contra un poste

Bomberos trabajando en la zona - 112 CANTABRIA

SANTANDER 11 Jul. (EUROPA PRESS) -

Bomberos del Gobierno de Cantabria han asegurado este sábado un tendido eléctrico tras el impacto de un vehículo contra un poste en la CA-147 a la altura de la localidad de Castillo, en el municipio de Arnuero.

Debido al accidente, que no ha dejado daños personas, el Centro de Atención a Emergencias 112 ha movilizado a los efectivos del parque de Laredo que han asegurado el tendido.

También han acudido al lugar agentes de la Guardia Civil de Tráfico y personal de mantenimiento de carreteras, ha informado el Servicio de Emergencias en su red social 'X'.