Bomberos de Torrelavega controlan una fuga en la cisterna de un camión en la estación de Gornazo

Camión cisterna en Gornazo - 112

SANTANDER 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Bomberos de Torrelavega han controlado una fuga en la cisterna de un camión que transportaba hipoclorito y se encontraba en la estación de servicio de Gornazo.

El camionero, que había pernoctado en el área de descanso, ha dado el aviso y el 112 ha movilizado también a la Guardia Civil y a un técnico de Protección Civil, informa el Servicio de Emergencias en la red social X.

Tras valorar el incidente, se ha activado el operativo 'TRANSCAN' en nivel 0. Los bomberos han instalado una cubeta para recoger el vertido y controlar la fuga y han aplicado material absorbente en la zona.

El producto no es explosivo ni inflamable y se ha trasvasado la carga a otra cisterna.