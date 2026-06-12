La Bonotolo deja un premio de 35.000 euros en Ramales de la Victoria

Despacho receptor de Ramales de la Victoria - LOTERÍAS

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

El sorteo de la Bonoloto celebrado este jueves ha dejado un premio de segunda categoría (cinco aciertos más el complementario) en Ramales de la Victoria.

El boleto, agraciado con 35.192 euros, se ha sellado en el despacho receptor de la calle Duque de la Victoria 4 de la localidad cántabra.

Se trata de uno de los seis premiados de segunda categoría de un sorteo con dos acertantes de primera que percibirán 2,6 millones de euros.

La combinación ganadora está formada por los números 4, 10, 17, 20, 30 y 40, con el 37 como complementario. El reintegro corresponde al número 7.