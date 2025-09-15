Buruaga desvincula al PP del ataque a la sede del PSOE: "No hay ningún militante implicado"

Recalca que ningún militante del partido está implicado en el ataque y acusa a Casares de querer "rentabilizarlo" y generar "más polarización"

AMPUERO, 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria y del PP a nivel regional, María José Sáenz de Buruaga, ha desvinculado a su partido del ataque sufrido el pasado abril a la sede autonómica del PSOE, por cuya presunta implicación fue detenido el pasado jueves el hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, la 'popular' Carmen Pérez, junto a otro joven.

A preguntas de la prensa en Hoz de Marrón (Ampuero), donde la presidenta ha acudido a la festividad de la Bien Aparecida, Buruaga ha resaltado este lunes que "no hay" ningún militante del PP implicado en este ataque y ha acusado al delegado del Gobierno y líder de los socialistas cántabros, Pedro Casares, de pretender "rentabilizar" este acto violento "para seguir generando más polarización social y más violencia, esta vez contra alguien que lleva las siglas del Partido Popular".

"Yo creo que hay quien chapotea en el barro o en el lodo como pez en el agua y quien sigue buscando polarizar y enfrentar y a mí ahí no me va a encontrar", ha respondido Buruaga al ser cuestionada por las declaraciones del viernes de Casares en las que éste criticaba que nadie del PP hubiera contactado con él tras la detención del hijo de la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana por su supuesta implicación en el ataque para expresar su condena.

Frente a estas palabras del socialista, Buruaga ha asegurado que "nadie" ha sido "más tajante, más rotunda y más inmediata" que ella al condenar ese ataque cuando ocurrió, el pasado 25 de abril .

Ha asegurado que el PP y su presidenta condenaron este ataque "con rotundidad y crudeza extraordinaria" en el "primer momento" tras conocerse el ataque, que se produjo el pasado 25 de abril cuando un encapuchado entró en la sede del PSOE de Cantabria, ubicada en Santander, y lanzó en su interior explosivos caseros dentro de botellas de plástico mientras se celebraba un acto sobre memoria democrática en el que participaba el propio Casares.

Las botellas terminaron explosionando en la entrada principal de la sede después de que una de las participantes en el acto, en el que había más de 70 asistentes, las cogiera y lanzara hacia el exterior.

"Ahí están mis reacciones, son públicas y se pueden ver y comprobar", ha aseverado Buruaga.

VALORA LA "VALENTÍA Y RESPONSABILIDAD" DE LA ALCALDESA DE BEZANA

Por otro lado, también ha destacado la actitud mostrada por la alcaldesa de Bezana al conocer la presunta implicación de su hijo en estos hechos violentos que, según la presidenta, la regidora "ha condenado con una valentía, una responsabilidad y una honestidad que todavía no he visto condenar a quien tiene muchas cosas que condenar en su partido".

Y Buruaga ha añadido que ella no ha visto "a ningún socialista tener una actitud igual de honesta con la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana", a la que el viernes Casares replicó que "si está preocupada por este tipo de discursos de odio, lo que tiene que hacer es romper con la extrema derecha de Vox" en el Ayuntamiento.

Para la presidenta regional y de los 'populares' cántabros, "querer seguir tirando de esto, acudiendo a la mentira, a la manipulación, buscar el enfrentamiento, lo único que revela es un interés bastante ruin y mezquino por aprovecharse o tratar de rentabilizar unos actos violentos para seguir generando más polarización social y más violencia, esta vez contra alguien que lleva las siglas del Partido Popular".

Buruaga ha celebrado el hecho de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado hayan detenido al responsable o los presuntos responsables de este ataque.

"De los actos de las personas adultas respondemos cada uno de nosotros y de sus consecuencias. Y que caiga sobre quienes hayan cometido estas conductas, sean quien sean, del partido que sean y vengan de donde vengan, pues todo el peso de la ley", ha dicho la presidenta regional.

Ha concluido su respuesta insistiendo en que este ataque "nada" tiene que ver con el PP ni con el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana.