La presidenta del Partido Popular y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en el acto electoral de Suances - PP

SANTANDER 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular y de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha asegurado que Cantabria está viviendo "un auténtico escarnio" con las infraestructuras, mientras los sanchistas cántabros "se ríen de Cantabria y sacan pecho ante el caos de las cercanías, los trenes que no caben por los túneles, la paralización del tercer carril de la A-67 y los retrasos en la llegada de la alta velocidad."

"No, si todavía hay que darles las gracias", ha ironizado la presidenta, quien ha preguntado al delegado del Gobierno, Pedro Casares, dónde está el primer tren de cercanías "que anunciaron a bombo y platillo que se iba a probar en Cantabria y ahora se llevan a Asturias".

Durante su intervención en un acto de campaña en Suances este martes, Buruaga ha afirmado que en las elecciones generales del próximo domingo, los socialistas "están hablando de todo lo que no han hecho en estos ocho años: del sector primario, cuando ellos incluyeron al lobo en el LESPRE; de los autónomos, a los que están friendo a cotizaciones sociales e impuestos; de la educación pública, que están hundiendo en el informe PISA; de las listas de espera, los de la ministra incendiaria y culpables de una huelga médica de casi y un año, y de la vivienda".

"Ellos, los de la ministra Tolón, que lleva años haciendo negocio con una VPO; los de la portavoz socialista, que tuvo que dimitir porque acabó siendo un fondo buitre y los que no han construido una sola vivienda pública ni en Cantabria ni en España y han reventado el mercado del alquiler", ha enfatizado.

Buruaga ha afirmado que hay que "acabar con la caradura y la hipocresía de los socialistas, que se ríen de los cántabros e intentan tratarles como si fueran tontos".

Y ha subrayado que Cantabria no pide privilegios, sino que se respeten sus derechos y se atiendan sus necesidades. "Cantabria no quiere privilegios, Cantabria no pide favores, Cantabria exige respeto: que no se nos quite lo que nos corresponde para dar más a los de siempre", ha afirmado.

La presidenta ha subrayado también la importancia de la participación electoral y ha vuelto a pedir una movilización masiva para responder "a tanta soberbia".

Buruaga ha insistido en que el Partido Popular debe seguir sumando apoyos hasta el último día para conseguir un respaldo suficiente que permita impulsar el cambio. "Vamos muy bien, pero tenemos que seguir sumando más ciudadanos hasta el último día porque necesitamos un mandato claro, necesitamos una mayoría amplia y contundente para que nada frene el cambio necesario", ha señalado.

Y ha pedido a los indecisos que cuando vayan a votar piensen en los compatriotas de Ceuta, en las víctimas de los accidentes ferroviarios "a las que Sánchez no acompañó", en la amnistía, la corrupción y las cloacas, "en las mujeres a las que han humillado y puesto en peligro y los jóvenes a los que están arrebatando el futuro, porque votar a Sánchez en estas elecciones es un acto de indecencia".

URRUTIA LLAMA A NO RELAJARSE Y A MOVILIZAR TODOS LOS VOTOS

En el mismo sentido, la número uno del PP al Congreso por Cantabria, Isabel Urrutia, ha advertido de que no se puede dar nada por hecho ni caer en la euforia tras el cara a cara entre el secretario general del PSOE y presidente, Pedro Sánchez, y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, porque el PSOE "ha venido a resistir" y "es capaz de cualquier cosa", por lo que "no hay margen para confiarse ni relajarse", ha subrayado.

Urrutia ha llamado a seguir recorriendo Cantabria hasta el último minuto "para seguir ampliando la mayoría del PP, convenciendo a todos los electores y trabajando cada voto hasta el último día". "Tenemos que salir a ganar; ellos vienen a resistir, nosotros venimos a ganar, a servir a España y a los españoles", ha afirmado.

La candidata ha reivindicado al PP como la mejor alternativa, con "el mejor candidato, el mejor equipo y el mejor programa", y ha llamado a llenar las urnas de votos populares para que Cantabria vuelva a demostrar que "quiere lo mejor para España y eso es votar al PP".