Buruaga felicita a Azcón por su victoria en Aragón, que "constata el fin de ciclo" de Pedro Sánchez

Archivo - Jorge Azcón y María José Sáenz de Buruaga - GOBIERNO - Archivo

SANTANDER 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria y del PP a nivel autonómico, María José Sáenz de Buruaga, ha felicitado a Jorge Azcón por su victoria en las elecciones de Aragón, en las que "el gran derrotado se llama de nuevo Pedro Sánchez".

"Se constata el fin de un ciclo", ha afirmado Buruaga en una publicación anoche en sus redes sociales.

La presidenta cántabra ha destacado que en estos comicios el PSOE "se hunde y obtiene uno de los peores resultados de su historia".

"Enhorabuena a Jorge Azcón por el respaldo a su proyecto", concluye Buruaga en su mensaje.

RESULTADOS

En las elecciones en Aragón, celebradas este domingo, el PP ha vuelto a ser la primera fuerza política con 26 escaños, pero ha perdido dos escaños respecto a los comicios de 2023.

El PSOE ha sido segundo con 18 escaños, cinco menos, mientras que Vox ha duplicado sus escaños, hasta conseguir 14.

Por su parte, Chunta Aragonesista ha doblado también sus diputados y ha llegado a los 6; la Coalición Existe se ha quedado con 2, uno menos, e IU-Sumar logra uno.