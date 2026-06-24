Buruaga hará balance de la legislatura y planteará propuestas "realistas"

Archivo - La presidenta del PP de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga - PP - Archivo

SANTANDER, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

La presidenta regional, María José Sáenz de Buruaga, acudirá este jueves y viernes, 25 y 26 de junio, al Debate de Orientación Política, "con espíritu constructivo y con propuestas realistas para mejorar la vida de los cántabros".

La también líder del PP autonómico, que gobierna en minoría desde 2023, aprovechará el último del conocido como Debate sobre el Estado de la Región para hacer balance de estos tres años de legislatura, en los que entre otras cosas ha logrado sacar adelante los presupuestos de cada ejercicio con el apoyo del PRC.

La sesión se desarrollará durante dos jornadas en el Parlamento. Comenzará el jueves a las 10.00 horas con la intervención de Buruaga y finalizará el viernes a última hora de la mañana con la votación de las propuestas de resolución que presenten los grupos, limitadas este 2026 a un máximo de 30.

Buruaga centrará su discurso, sin límite de tiempo, en desgranar los avances del proyecto de cambio que inició hace casi tres años con el objetivo de transformar Cantabria y convertirla en "una tierra de oportunidades, atractiva a la inversión y al talento", según han trasladado a Europa Press fuentes cercanas a la presidenta.

Así, hará balance del "impacto del cambio emprendido en 2023", y que según el Gobierno y su jefa "ya está dando sus frutos", con "grandes e importantes" proyectos empresariales, crecimiento económico y empleo, que es "la base para poder fortalecer los servicios públicos esenciales" como la sanidad, la educación o los servicios sociales.

En este sentido, Buruaga detallará cómo se ha "avanzado" en la transformación económica y social con un "ciclo de reformas" que, a su juicio, ya están produciendo "efectos innegables" y han demostrado además que "el cambio político funciona".

Defenderá también así la acción de un gobierno que tiene "balance de legislatura" pero, sobre todo, "proyecto de futuro, dirección y rumbo", y que en palabras de su presidenta está "volcado en dar respuesta a la que en este momento es la primera preocupación de los ciudadanos: la falta de vivienda".

"Este es precisamente el Gobierno que ha sacado Cantabria de la parálisis y de los incumplimientos de quienes durante más de 16 años dejaron pudrirse los problemas", han asegurado desde el entorno de Buruaga en relación a la gestión anterior del PRC-PSOE.

"Ahora se gestiona con moderación, sensatez, diálogo. Un gobierno para todos, independientemente del color político de los ayuntamientos, y con resultados", han comparado las citadas fuentes.

JUEVES Y VIERNES.

Buruaga intervendrá el jueves, por la mañana y también por la tarde, en la sesión vespertina después de los turnos de cada grupo (tienen dos: el primero de 30 minutos y el segundo de 15) y de nuevo sin límite de tiempo. Cuando finalicen todas las rondas, hay un plazo de una hora como máximo para presentar propuestas de resolución.

El debate continuará el viernes a partir de las 12.00 horas con la defensa de los planteamientos de cada grupo, la fijación de posiciones y la votación.