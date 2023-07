Buruaga pide "un voto de confianza" para los nuevos consejeros, con los que "Cantabria llegará lejos"

El PRC ofrece su "mejor disposición" al PP mientras Vox lamenta que haya elegido a este "socio" y PSOE ya vislumbra "recortes y privatizaciones"



SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha pedido "colaboración" y "un voto de confianza" para los nuevos consejeros que integran su Gobierno, a los que ha elegido por ser "los mejores" y con quienes confía en que la región "llegará lejos".

Así lo ha dicho durante su comparecencia este viernes, a petición propia, en un Pleno del Parlamento para informar de la composición de su Ejecutivo. Un Gobierno del PP en minoría que, ha reiterado, estará "abierto para todos" y marcado por el "diálogo" y la "escucha".

Tras enumerar a los nuevos consejeros y reiterar las tareas principales que ha encomendado a cada uno, han intervenido los portavoces de los grupos parlamentarios, PP, PRC, PSOE y Vox, que han mostrado posturas diferenciadas respecto al nuevo Gobierno. Así, mientras los regionalistas han sido conciliadores y han ofrecido su colaboración siempre que los 'populares' propongan "alternativas razonables a los problemas de los cántabros", los socialistas han vaticinado que vendrán "recortes y privatizaciones" y desde Vox han criticado que el PP "ha escogido como socio al PRC" y creen que contará esta legislatura "con la muleta regionalista" para sacar adelante sus proyectos.

Ante estas críticas, Buruaga ha lamentado que la portavoz de Vox, Leticia Díaz, "se parece cada vez más" al del PSOE, Pablo Zuloga, pues éste "no ha asumido que ha salido del Gobierno" y ella "no es capaz de asumir que no ha entrado ni va a entrar". "El único problema que le ve a este Gobierno es que usted no esa sentada en el", ha respondido a Díaz, que ha comparado el pacto entre PP y PRC para facilitar la investidura de la popular con "Juego de Tronos" y ha advertido a los 'populares' que revisen la historia del caballo de Troya por si "se repite".

Así, Buruaga le ha pedido que "deje de ver películas", porque su Gobierno es "del PP en solitario" y "no va a practicar ningún tipo de veto", sino que se centrará en el "cambio, moderación y dialogo". "Espero que pasadas las elecciones abandonen esta ofuscación y podamos empezar a entendernos", ha dicho a Vox.

La presidenta ha insistido en que su Ejecutivo ha llegado para "poner a Cantabria en el lugar que se merece" y para llevar al éxito el programa de "economía y buen gobierno al servicio de las personas", asegurando que será "plenamente responsable" y "de absoluta lealtad institucional" con los 102 municipios, con el Gobierno del Estado y también con Europa.

"Éste el mejor Gobierno para la Cantabria de esta legislatura y estoy plenamente convencida de que el curso del tiempo así lo demostrará", ha apuntado Buruaga, que aspira a que la región "cope los titulares" por estar a la cabeza del crecimiento económico, de la creación de empleo y de oportunidades, y no por liderar "la lista de las comunidades autónomas con mayores dificultades".

En este sentido, ha hecho mención al 'Informe de los hogares españoles ante la inflación', que recoge que el 64% de los cántabros tienen más dificultades que hace un año para llegar a fin de mes, que cuatro de cada diez limitan su consumo de luz a lo imprescindible y el 31% se ajusta a las franjas horarias más baratas, y que el 73% acuden a sus ahorros para llegar a fin de mes.

Uno de los cambios en el nuevo Gobierno es la desaparición de la Vicepresidencia y que será la propia presidencia la que ejerza la Portavocía del Consejo de Gobierno. Además, ha explicado la nueva organización del Ejecutivo cántabro, que mantiene la estructura de nueve consejerías, pero ordenadas de forma "más racional y coherente" para "tomar decisiones y gestionar con solvencia, evitando disfunciones y solapamientos".

Algo que han criticado tanto PRC como Vox, cuestionando que hayan pedido "austeridad" al anterior Gobierno y mantengan el mismo número de consejeros: Isabel Urrutia, Eduardo Arasti, Roberto Media, Pablo Palencia, Segio Silva, Luis Ángel Agüeros, Eva Guillermina Fernández, César Pascual y Begoña Gómez del Río.

"DESCALIFICACIONES PERSONALES"

Y mientras PRC y Vox no han entrado a valorar a los consejeros al no haber tenido aún tiempo para mostrar su gestión, el portavoz del PSOE, Pablo Zuloaga, ha arremetido de nuevo contra el titular de Ganadería, Pablo Palencia, por haber "sido suspendido por su colegio profesional" y haber tenido "deudas tributarias".

Algo por que tanto populares como regionalistas han lamentado que se entre en "descalificaciones personales". Incluso el diputado del PP Iñigo Fernández --que en este Pleno ha sido designado senador autonómico-- le ha respondido que Palencia está "al día de todas sus deudas" y ha cuestionado a Zuloaga si él lo estaría si no hubiera estado "toda su vida viviendo de la sopa boba".

El socialista también ha criticado al consejero de Educación, Sergio Silva, por "decir que quiere equiparar la concertada con la pública y plantear concentrar el bachillerato en los centros privados", algo que considera "una barbaridad"; y al de Sanidad, César Pascual, exgerente de Valdecilla que "privatizó este hospital con un contrato millonario a una empresa participada por Ferrovial, que tributa fuera de España y que ha supuesto una serie de contrataciones más que cuestionables".

Buruaga ha lamentado que el socialista "va a pasar a la historia del Parlamento por ser el único diputado que descalificó a los consejeros antes de que hubieran jurado el cargo. Ha batido récord de hostilidad, eso es 'sanchismo' en estado puro", ha sentenciado.

También muy crítica se ha mostrado la portavoz de Vox, que ha acusado al PP de haber "elegido al PRC como socio", aunque cree que intentará "volver a mirar" a su partido y "hacerle chantaje emocional para que salvemos a su Gobierno" cuando no tenga otro apoyo.

Y es que a su juicio han "defraudado clamorosamente a los cántabros" al firmar un pacto de investidura con el PRC para poder gobernar en solitario, ya que para Díaz lo que se oculta es un "pacto de no agresión" hacia los regionalistas, por lo que ha advertido que estarán "especialmente atentos" a la lucha contra la corrupción y que "destapen las corruptelas y tratos de favor que se han producido estos últimos ocho años" de Gobierno PRC-PSOE, especialmente en las empresas públicas.

Unas afirmaciones que el portavoz del PRC, Pedro Hernando, ha dicho que "no va a permitir", ya que su partido "no tiene ningún cargo imputado por corrupción", aunque las achaca a que la diputada de Vox --que fue consejera en el anterior Gobierno del PP de 2011 a 2015-- "está dolida" por no haber entrado su formación al Ejecutivo en una coalición con los populares.

Así, el regionalista se ha referido a Díaz como "la tránsfuga del PP que llora en cada esquina por no ser consejera".

En cuanto al nuevo Gobierno, el PRC le ha ofrecido su "mejor disposición" aunque ha cuestionado algunos de los cambios que ha realizado, como juntar tantas competencias en una 'megaconsejería' como la de Fomento, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente que dirige Roberto Media.

En este sentido, ha dudado si puede acarrear problemas legales que quienes planifican el urbanismo sean los mismos que otorgan las autorizaciones medioambientales. Además, ha esperado que el PP trabaje con la misma "premura" que le exigía desde la oposición al anterior Ejecutivo para asuntos como dar solución a los afectados por sentencias de derribo o aprobar el Plan Regional de Ordenación Territorial (PROT).

También, Hernando ha pedido a los nuevos consejeros que "impulsen lo que está en marcha y no acaben con los proyectos" del Gobierno precedente. Así, tras poner en valor los recientes datos de crecimiento económico contraponiéndolos con los den Ejecutivo del PP de 2011 a 2015, les ha recomendado que en áreas como Industria o Empleo que "dejen las cosas como están".