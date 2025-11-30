Buruaga (PP): "Así no podemos seguir ni un día más, con el sanchismo en prisión y este nivel de corrupción" - PP

SANTANDER 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga (PP), ha afirmado este domingo que "así no podemos seguir ni un día más, con el sanchismo en prisión y este nivel de corrupción política, económica, moral e institucional".

Así lo ha manifestado a través de una publicación en redes sociales en el marco de la concentración 'Efectivamente: ¿Mafia o democracia?', que se ha celebrado este domingo en la explanada del Templo de Debod, en Madrid, convocada por el PP contra "la corrupción" que rodea al Gobierno de Pedro Sánchez y exigir la convocatoria de elecciones generales.

Además, ha exigido acabar con los días de "abuso, mentiras, impunidad y corrupción" porque cree que los españoles "merecemos un gobierno honesto y un presidente decente".

Por ello, ha reclamado elecciones generales "ya, porque esto va de mafia o democracia".

En la concentración también han participado una la presidenta del Parlamento de Cantabria, María José González Revuelta, la alcaldesa de Santander, Gema Igual, y la consejera de Presidencia del Gobierno regional, Isabel Urrutia, entre otros representantes 'populares'.