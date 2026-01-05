La Cabalgata de Torrelavega se adelanta una hora por la previsión de bajas temperaturas

Archivo - Imagen de archivo de la Cabalgata de Reyes de Torrelavega - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA - Archivo

TORRELAVEGA 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Torrelavega ha decidido adelantar una hora su Cabalgata de Reyes, de las 19.30 a las 18.30 horas, debido a la previsión meteorológica que apunta a un notable descenso de las temperaturas durante esta tarde-noche.

Así lo ha anunciado la concejala de Festejos, Patricia Portilla, tras una reunión celebrada esta mañana junto a Policía y Protección Civil, y en la que ha participado también el alcalde en funciones José Luis Urraca.

La edil ha trasladado que la decisión de adelantar la Cabalgata a las 18.30 horas "no ha sido sencilla", pero se ha adoptado "pensando en el bienestar de los niños y niñas de Torrelavega y de sus familias", que "cada año llenan las calles para dar la bienvenida a Sus Majestades".

"Somos conscientes de que este cambio puede generar alguna molestia, pero creemos que, por encima de todo, está la comodidad y el bienestar de los más pequeños", ha señalado la responsable de Festejos.

El Ayuntamiento ha pedido comprensión a la ciudadanía y ha invitado a todos los vecinos a "disfrutar de la ilusión de la Cabalgata con el nuevo horario, en una jornada que volverá a ser una de las más especiales del año para Torrelavega".

Por su parte, el Ayuntamiento de Santander no contempla realizar cambios en su Cabalgata, debido a la magnitud de la comitiva y a que el pronóstico no apunta a lluvias a esa hora.