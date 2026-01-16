Cabaña Verónica amanece a -6,4ºC, la segunda temperatura más baja del país

Archivo - Cabaña Verónica - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra de Picos de Europa, ha amanecido este viernes a -6,4 grados centígrados, la segunda temperatura más baja del país en lo que va de jornada, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Aunque ya fuera del ránking nacional también se han anotado temperaturas bajo cero en Alto Campoo (Hermandad de Campoo de Suso) y en Bárcena Mayor (Los Tojos), con -1,2ºC y -0,1ºC, respectivamente.

En las primeras horas del día, las temperaturas no han superado los 12ºC en Cantabria. Las más altas se han registrado en Santander (11,8ºC) y Castro Urdiales (11,2ºC).