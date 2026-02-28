Cabaña Verónica registra la segunda mínima del país: -6,7 grados

Archivo - Cabaña Verónica.-ARCHIVO - FEDERACIÓN CÁNTABRA DE MONTAÑA - Archivo

SANTANDER 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Cantabria ha registrado en lo que va de este sábado la segunda temperatura más baja del país: los -6,7 grados centígrados alcanzados esta madrugada en Cabaña Verónica, en la vertiente cántabra del Parque Nacional de Picos de Europa.

Este punto cántabro solo ha sido superado por los -7,6ºC que se han dado en Pradollano, en el Parque Nacional Sierra Nevada (Granada). Por contra, Maspalomas, en Las Palmas, ha marcado la temperatura más alta con 24,9ºC.

A nivel regional, otros lugares han amanecido con valores en negativo, como Alto Campoo (-1,5ºC) y Fuente Dé (-0,7ºC). Destacan también las mínimas de esta mañana en Reinosa y Tresviso, 0,7 y 2,6 grados, respectivamente.

Y las máximas se han dado en el litoral donde Castro Urdiales (11,5ºC), Santander (11,4ºC) y San Vicente de la Barquera (11,4ºC) han registrado las temperaturas regionales más altas.