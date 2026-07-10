Cae una banda especializada en hurtos a la que se le atribuye 30 delitos en diez provincias, uno en Cantabria

Cae un grupo criminal vinculado al hurto de un bolso y una estafa de 2.970 euros en Arriondas - GUARDIA CIVIL

Hay tres detenidos y otras seis personas identificadas por integrar este grupo, especializado en hurtos por el método de la 'siembra'

OVIEDO/SANTANDER, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha detenido a tres personas e identificado a otras seis como presuntas integrantes de un grupo criminal especializado en cometer hurtos mediante el conocido como método de la 'siembra', al que se atribuyen 30 hechos delictivos en diez provincias, entre ellas Cantabria, con un beneficio económico superior a los 20.000 euros.

Uno de estos hechos delictivos se produjo en el municipio cántabro de Astillero, según ha confirmado a Europa Press fuentes de la Guardia Civil en la comunidad autónoma.

Desde la Benemérita se ha informado que a los investigados se les imputan delitos de pertenencia a organización criminal, hurto, estafa y falsedad documental. Los hechos investigados se cometieron en Asturias, Burgos, Cantabria, Córdoba, Cádiz, Jaén, Madrid, Murcia, Toledo y Zaragoza.

La investigación, denominada operación 'Tottus', se inició tras dos denuncias por hurtos cometidos en un supermercado de Bargas (Toledo). Las pesquisas permitieron determinar la existencia de un grupo criminal que actuaba de forma coordinada y seleccionaba a sus víctimas en los aparcamientos de establecimientos comerciales.

El modus operandi consistía en que uno de los integrantes se acercaba a la víctima y le solicitaba indicaciones para llegar a una dirección ficticia o a un lugar de interés, con el fin de distraerla. Mientras mantenía la conversación, otro miembro del grupo aprovechaba para sustraer el bolso u otros efectos personales del interior del vehículo. Para coordinar la actuación utilizaban dispositivos tipo "pinganillo".

La Guardia Civil explica que, tras cometer los hurtos, los autores acudían rápidamente a cajeros automáticos para retirar dinero en efectivo antes de que las víctimas pudieran bloquear las tarjetas bancarias. Además, utilizaban vehículos de alquiler contratados con documentación falsa o identidades suplantadas para dificultar su identificación.

Como resultado de la investigación, los agentes identificaron a nueve integrantes de la organización, todos ellos con antecedentes por hechos similares. Tres de ellos fueron detenidos en los distritos madrileños de Vallecas y Carabanchel.