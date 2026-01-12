Calcinada una autocaravana tras incendiarse mientras circulaba por la A-8 entre Hoznayo y Anero

Una autocaravana calcinada tras incendiarse en la A-8. - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

Una autocaravana se ha calcinado este lunes tras incendiarse mientras circulaba con cuatro ocupantes en la autovía A-8, entre Hoznayo y Anero, dirección Bilbao, sin que se hayan producido heridos.

A solicitud del Centro de Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria, los Bomberos de Santander desplazaron un autotanque con seis efectivos por el incendio de un vehículo en el punto kilométrico de la A-8.

Al llegar al lugar, los bomberos extinguieron el incendio, cuyas llamas habían afectado totalmente a la autocaravana que, finalmente, ha quedado calcinada.

Con motivo del incendio también se desplazó una patrulla de la Guardia Civil, que realizó diligencias, ha señalado el Cuerpo de Bomberos en su cuenta de X.