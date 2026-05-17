Cañadio se convierte en el epicentro de la fiesta del ascenso del Racing - EUROPA PRESS

SANTANDER 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de Cañadio de Santander se ha convertido esta noche en el epicentro de la fiesta del ascenso del Real Racing Club, al congregar a aficionados, jugadores y otros representantes del club.

Los cánticos, los cláxones de los vehículos y las bengalas han estado presentes en el centro neurálgico de la fiesta santanderina hasta que se ha hecho de día.

Las imágenes de la noche han sido protagonizadas por bares repletos, tiendas de alimentación sin stock y calles dominadas por el botellón. Una de ellas ha sido la de los jugadores del Racing subidos a una de las icónicas farolas de la Plaza de Cañadío, liderando cánticos y portando bengalas.

Junto a ellos, miles de aficionados se han unido a la celebración en distintos puntos de la ciudad, entre los que también se han encontrado el Río de la Pila o el Pasadizo de Zorilla.