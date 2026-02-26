Cantabria aprueba el nuevo baremo de daños por fauna silvestre con subidas en todas las cuantías

Archivo - Un lobo come los restos de un animal. - ASAJA EXTREMADURA - Archivo

SANTANDER, 26 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha aprobado el nuevo baremo para la tasación de los daños producidos por fauna silvestre --entre ellos los del lobo--, en el que se incrementan todas las cuantías indemnizatorias. Se aplicará para aquellos que se produzcan a partir del 1 de marzo, inclusive.

La resolución con el nuevo baremo se publicará este viernes, 27 de febrero, en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) y en ella se actualizan de forma integral las cuantías indemnizatorias y se incorpora un incremento general superior al IPC acumulado desde 2023, que ha sido del 8,9 por ciento, con subidas especialmente significativas "en aquellas categorías donde el desfase respecto al valor real de mercado era mayor".

El Gobierno regional ha subrayado en un comunicado que el nuevo baremo corrige un "desfase evidente" y sitúa las indemnizaciones "a precio de mercado". En él, se contemplan subidas destacadas especialmente en el ganado bovino de menor edad, "donde la divergencia con el valor real era mayor".

También se actualizan al alza las cuantías correspondientes a ganado equino, ovino y caprino --incluyendo el lucro cesante en los supuestos previstos-, así como las indemnizaciones por daños en apicultura, otros animales de explotación, mastines vinculados a la explotación ganadera, praderías, cultivos y arbolado.

Asimismo, se mantienen los mecanismos de compensación reforzada cuando en un mismo ataque los animales muertos superen el 20 por ciento del censo de la explotación.

CUMPLIMOS NUESTRA PALABRA

La consejera de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, ha valorado que el nuevo baremo ha sido "consensuado" con las organizaciones profesionales agrarias y asociaciones de criadores de las distintas razas y especies, tras un proceso de diálogo en el que se han analizado los costes reales y la evolución del mercado.

Además, ha resaltado que esta actualización del baremo "da cumplimiento" al compromiso adquirido por el actual Gobierno de Cantabria (PP) de incrementar todas las cuantías y "adecuarlas a la realidad económica actual, reforzando así el apoyo al sector ganadero y agrícola de Cantabria".

"Cumplimos nuestra palabra. Este nuevo baremo corrige un desfase evidente y sitúa las indemnizaciones en valores acordes al mercado actual. No podíamos seguir compensando daños con importes que nada tenían que ver con la realidad que viven nuestros ganaderos", ha subrayado.

MEDIDA DE JUSTICIA

Para la consejera, esta actualización es "una medida de justicia pues el sector primario no puede asumir en solitario el coste de la conservación". "Si queremos garantizar la convivencia con especies como el lobo y preservar nuestro modelo de ganadería extensiva, la Administración debe responder con indemnizaciones justas, ágiles y realistas", ha afirmado.

Susinos ha destacado que el nuevo baremo "contribuye al sostenimiento económico de las explotaciones, aporta seguridad jurídica y refuerza la confianza del sector en la Administración autonómica".