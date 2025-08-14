Cantabria autoriza al resolución del contrato del servicio de ambulancias programadas

SANTANDER 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha autorizado la resolución por mutuo acuerdo del contrato de servicio de transporte sanitario no urgente (ambulancias programadas) en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) adjudicado a la empresa Diavida.

Con esta decisión, se pone fin al procedimiento en curso, si bien queda en suspenso hasta que se produzca el relevo de empresas de forma efectiva.

La voluntad del Ejecutivo regional es que vehículos e instalaciones pasen, de forma "ágil" y con el horizonte puesto en el 1 de septiembre, al siguiente adjudicatario "en condiciones aceptables para la administración".

Una vez aclarado el traspaso de activos, se propondrá una resolución de emergencia para transferir el nuevo servicio a otra empresa hasta la adjudicación del nuevo concurso, ya unificado, de transporte, ha informado el Gobierno en la nota de prensa en la que da cuenta de los acuerdos en su reunión semanal.

La adjudicación de emergencia y el nuevo concurso irán orientadas a "mejorar la calidad del servicio a un coste asumible y a garantizar la solvencia económica de un proveedor tan estratégico".

También destaca que en todo este proceso se está "tratando de favorecer" que los trabajadores de Diavida cobren sus nóminas "con la mayor agilidad posible".

OTROS ACUERDOS EN SALUD

También en el área de Salud, el Consejo de Gobierno ha aprobado un contrato para la adquisición de equipamiento médico y aparatos de quirófano para diversos servicios del Hospital Sierrallana con un presupuesto de 569.910 euros.

Y se ha autorizado celebrar un contrato para el arrendamiento sin opción a compra de la uniformidad para los profesionales del 061 y SUAP de la Gerencia de Atención Primaria del SCS, con duración de 36 meses y valor estimado de 2,8 millones de euros, incluyendo dos prórrogas.

A propuesta de la Consejería que dirige César Pascual, se ha autorizado la firma de un convenio entre el SCS y la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) para desarrollar el programa 'Primer Impacto', orientado a prestar atención psicosocial integral a pacientes oncológicos y sus familias en el momento del diagnóstico.

Y se ha aprobado igualmente la suscripción de un convenio con la AECC para impulsar el programa de voluntariado en hospitales y centros sanitarios cántabros, con el objetivo de ofrecer acompañamiento y apoyo a pacientes oncológicos y sus familiares, así como el convenio con la Asociación AMARA Cantabria para ofrecer apoyo integral a menores diagnosticados con cáncer y a sus familias durante todo el proceso de tratamiento.

En el área de Inclusión Social, Juventud, Familias e Igualdad el Gobierno ha aprobado un decreto por el que se concede una subvención directa a Cruz Roja Española por importe de 300.000 euros para financiar actuaciones de carácter humanitario en las zonas afectadas por las crisis en Palestina y Ucrania.

LEY TRANSPORTE MARÍTIMO

En otro orden de cosas, y ya dentro de la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Urbanismo, el Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Ordenación del Transporte Marítimo de Cantabria para regular la ordenación del mismo de personas y mercancías entre puertos o puntos de la región, sin conexión con puertos o puntos de otros ámbitos territoriales.

El texto normativo afecta al realizado por armadores comunitarios que utilicen embarcaciones matriculadas en un estado miembro de la Unión Europea, naveguen bajo pabellón de dicho país y cumplan los requisitos necesarios para poder efectuar servicios de cabotaje en el territorio.

El departamento de Roberto Media también ha aprobado un convenio con la Universidad de Cantabria para la creación de la 'Cátedra Cantabria Vivienda', dotado con 50.000 euros, que busca generar conocimiento y herramientas que permitan diseñar políticas públicas eficaces en materia de vivienda.

Y finalmente se ha autorizado un encargo a TRAGSATEC por importe de 726.837 euros para dar apoyo técnico a la Dirección General de Obras Públicas en la redacción de proyectos, la supervisión de obras y la asistencia en la gestión de licitaciones públicas.