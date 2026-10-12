Cantabria defiende en Bruselas la necesidad de una cultura europea de la preparación ante desastres

La consejera de Presidencia y Seguridad del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia, participa en un foro internacional organizado por el Comité Europeo de las Regiones y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa del Gobierno de Cantabria, Isabel Urrutia (PP), ha defendido este lunes en Bruselas la necesidad de impulsar una auténtica cultura europea de la preparación ante riesgos y emergencias, basada en la anticipación, la cooperación entre administraciones y la implicación activa de la ciudadanía.

Así lo ha defendido durante su participación en un foro internacional organizado conjuntamente por el Comité Europeo de las Regiones y la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres (UNDRR).

La sesión, celebrada en el marco de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades (#EURegionsWeek), ha reunido a representantes institucionales, expertos y responsables políticos de distintos países para abordar distintos aspectos sobre la preparación comunitaria inclusiva y la resiliencia frente a futuras amenazas y crisis.

Urrutia ha participado representando al Comité Europeo de las Regiones y como responsable del dictamen sobre la Estrategia de Preparación de la Unión Europea.

Durante su intervención, la consejera ha defendido que Europa debe avanzar desde una cultura centrada exclusivamente en la respuesta a las emergencias hacia un modelo que priorice la prevención y la preparación.

En este sentido, ha señalado que la resiliencia comienza antes de que se produzca una crisis, mediante el conocimiento de los riesgos, la planificación, la protección de las personas más vulnerables y la construcción de redes de confianza entre las instituciones y la sociedad.

"La preparación no puede comenzar cuando se produce una emergencia; debe formar parte de la cultura cotidiana de nuestras instituciones y de nuestra sociedad", ha subrayado la consejera, según ha informado en un comunicado el Gobierno de Cantabria.

Su intervención se ha estructurado en torno a cuatro ejes fundamentales: la anticipación y el conocimiento de los riesgos; la protección de las personas vulnerables; la cooperación entre administraciones, profesionales y sociedad civil, y la formación y concienciación ciudadana.

Según ha explicado, las regiones y entidades locales desempeñan un papel esencial en esta tarea por su proximidad al territorio y a las necesidades reales de la población.

Asimismo, ha destacado la importancia de incorporar la perspectiva de la vulnerabilidad en todas las fases de la gestión de emergencias y ha defendido las propuestas recogidas en el dictamen europeo para reforzar la accesibilidad universal.

Entre ellas, figura la creación de herramientas que permitan una mejor coordinación para la protección de personas con necesidades de apoyo específicas y el establecimiento de estándares comunes que garanticen que los sistemas de alerta, evacuación y recuperación sean accesibles para toda la ciudadanía.

ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN

La consejera también ha incidido en la necesidad de fortalecer la cultura de la prevención mediante acciones de sensibilización y formación.

En este sentido, ha subrayado la importancia de "concienciar, enseñar y acompañar" a la ciudadanía para que conozca los riesgos presentes en su entorno y sepa cómo actuar ante una emergencia.

"Las administraciones tenemos la responsabilidad de anticipar riesgos, planificar respuestas y facilitar que la ciudadanía disponga de la información y las herramientas necesarias para actuar ante una crisis", ha afirmado.

Otro de los aspectos abordados ha sido la cooperación multinivel y la coordinación entre administraciones públicas, entidades sociales y sector privado.

Durante el foro, Urrutia ha defendido la necesidad de compartir información, avanzar hacia sistemas interoperables y reforzar los mecanismos de colaboración tanto a escala nacional como europea, especialmente en un contexto en el que los riesgos son cada vez más complejos y trascienden las fronteras territoriales y administrativas.

Además, ha resaltado la importancia de mejorar las capacidades de comunicación durante las emergencias y de desarrollar sistemas que garanticen una información continua, accesible y comprensible para toda la población.

En su opinión, una Europa preparada requiere también una Europa mejor conectada, capaz de anticiparse a los riesgos y de ofrecer respuestas coordinadas y eficaces ante cualquier situación de crisis.

"Construir una cultura de la preparación significa promover el conocimiento de los riesgos, fortalecer la cooperación y fomentar la corresponsabilidad de todos los actores implicados", ha apuntado.

Además, la consejera ha presentado la app inclusiva para el acceso al 112 de las personas sordas. Igualmente, a solicitud del moderador del foro, ha expuesto los detalles del dispositivo de prevención desplegado en Cantabria el pasado 12 de agosto con motivo del eclipse total de sol.

En la sesión han participado también el eurodiputado Gregory Allione, el alcalde de Leópolis, Andriy Sadovyy, y la especialista principal en Gestión de Riesgos de Desastres del Banco Mundial para Europa y Asia Central, Elif Ayhan, junto al representante especial del secretario general de Naciones Unidas y jefe de la UNDRR, Kamal Kishore.

En sus intervenciones, los representantes de Naciones Unidas han coincidido en destacar como cada año el día 13 de octubre, cuando se conmemora el Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres, se insiste en la necesidad de reducir la exposición a riesgos naturales de las personas y las comunidades de todo el mundo.