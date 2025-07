Cantabria denuncia la "imposición" en el reparto de menores migrantes y advierte que "el sistema va a colapsar"

Pide conocer los criterios para intentar alcanzar una "unanimidad"

CAMARGO, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Inclusión Social de Cantabria, Begoña Gómez del Río, ha denunciado la "imposición", el "oscurantismo" y la "falta de igualdad" del Gobierno central en el reparto de menores migrantes a las comunidades autónomas --de los 156 corresponderían a la región--, y ha advertido que "si se sigue la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez, el sistema va a colapsar".

Gómez del Río ha reclamado "transparencia" y conocer los criterios de dicho reparto para intentar "llegar a una unanimidad" en dicho traslado y ha avanzado que, hasta que no conozca estos datos Cantabria, no acudirá a las reuniones.

Así lo ha señalado la consejera este jueves a preguntas de la prensa, con motivo de la conferencia sectorial de Infancia, convocada por el Ministerio de Juventud e Infancia para este jueves, y en la que estaba previsto abordar el reparto de los menores migrantes no acompañados, pero que se ha suspendido por falta de "quórum" tras el 'plantón' de las comunidades autónomas del PP, excepto Ceuta.

Posteriormente a las declaraciones de la consejera, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha anunciado que el traslado de los hasta 3.975 menores migrantes no acompañados a las comunidades autónomas comenzará el próximo 28 de agosto.

Gómez del Río ha insistido en que lo que buscan las autonomías es "transparencia" y conocer los datos para intentar "llegar a una unanimidad", que "no se puede lograr" si no conocen la planificación, la coordinación y la financiación de dicho reparto.

De esta forma, ha reclamado conocer cuál es la planificación, cómo se han llegado a esos números y cuáles son los criterios, que, una vez dispongan de ellos, estudiarán para intentar "llegar a una unanimidad", y ha avanzado que hasta que no se conozcan los datos Cantabria no acudirá a las reuniones.

La consejera ha advertido que "si se sigue la hoja de ruta del Gobierno de Sánchez, el sistema va a colapsar" porque se trata de menores que necesitan educación y sanidad, para lo que las CCAA necesitan conocer la planificación, cómo se pretenden trasladar, a dónde y por qué.

Ha indicado que este reparto también requiere de financiación y el Gobierno de Sánchez solo ofrece "tres meses". Asimismo, quieren saber cómo se van a hacer las pruebas de edad porque "pretenden trasladar a estos menores sin saber si son menores o no menores", ha criticado.

Según la consejera, el propio decreto indica que "en los tres últimos años se ha incrementado la llegada de menores un 700%", que llegan, en "muchas ocasiones", "derivados por puras mafias", ha dicho.

Por lo tanto, a su juicio, el traslado de menores a las distintas CCAA tiene que llegar acompañado de una política migratoria "clara, seria y responsable".

En su opinión, el Gobierno de Sánchez pretende "enfrentar" a las CCAA cuando "todas" quieren "llegar a esa unanimidad", ha aseverado la consejera cántabra, que ha añadido que todavía no saben "por qué a País Vasco y Cataluña se les excluye de este reparto".

"La política de Sánchez es buscar el interés superior de Sánchez, no de los menores, que es lo que queremos las comunidades autónomas", ha sentenciado.

"FALTA DE TRANSPARENCIA"

Gómez del Río ha señalado que, con anterioridad a la conferencia sectorial, cuando se analizó en comisión la propuesta del traslado de menores extranjeros no acompañados a las comunidades autónomas, los grupos de trabajo ya reclamaron "transparencia".

Según ha explicado, querían conocer "en atención a qué se trasladaban determinado número de menores a unas comunidades sí y a otras no", cuáles habían sido los cálculos y los criterios para integrar a estos menores, así como su cronograma.

No obstante, ha aseverado que desde el Ejecutivo central "no se dijo absolutamente nada, se volvió al oscurantismo" y, por lo tanto, los técnicos acordaron que "ese punto del orden del día no se podía elevar a un acuerdo".

Sin embargo, ha criticado que "haciendo caso omiso de lo que dice la ley, la ministra lo incluyó en el orden del día de la conferencia sectorial de hoy".

"No se puede elevar un asunto del que no hay acuerdo; por lo tanto, las comunidades del PP, lo que hemos decidido es que, en tanto en cuanto no tengamos esos criterios, no podemos acudir", ha defendido.

Además, ha apuntado que para que esta reunión tenga validez, tienen que estar representadas la mitad más una de las comunidades autónomas.

La consejera ha hecho estas declaraciones antes de participar en una reunión informativa sobre el Plan Corresponsables con ayuntamientos, en el CIFA.