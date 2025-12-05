Cantabria destinará 810.000 euros en ayudas para el control lechero en asociaciones de criadores y entidades

Archivo - Explotación ganadera - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Ganadería destinará 810.000 euros en ayudas en 2026 para las asociaciones de criadores y entidades de control lechero autorizadas en Cantabria. El plazo de presentación de solicitudes será de un mes.

Tal y como se recoge en la convocatoria que publica el Boletín Oficial de Cantabria (BOC)(https://boc.cantabria.es/boces/verAnuncioAction.do?idAnuBlob...), estas ayudas abarcan el conjunto de actuaciones destinadas a comprobar sistemáticamente las producciones y otras aptitudes funcionales de las hembras reproductoras lecheras.

El objetivo es la determinación del valor genético y los méritos u otras capacidades de los animales en el marco del programa de cría correspondiente a cada raza.