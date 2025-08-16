Cantabria eleva a situación 1 el PLATERCANT y recomienda no realizar actividades recreativas en Picos de Europa

SANTANDER 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha elevado a situación 1 el Plan Territorial de Emergencias de Cantabria (PLATERCANT) por la evolución de los incendios forestales activos en las fronteras de Castilla y León y Asturias.

El humo de ambos flancos está afectando a la comarca de Liébana, por lo que desde el Ejecutivo se ha solicitado a la población que se anule cualquier actividad deportiva o recreativa y el tránsito por Picos de Europa.

En un comunicado, la consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha recordado que "no hay incendios forestales activos en Cantabria y que los fuegos de las comunidades vecinas no amenazan territorio cántabro por el momento".

Y ha explicado que las medidas preventivas tomadas -entre ellas, el cierre del teleférico de Fuente Dé- están vinculadas a la afección de la masa de humo en las zonas altas de la comarca", y ha pedido "prudencia a la población y seguir los consejos que emitan las instituciones para garantizar su seguridad, especialmente la vigilancia y atención de personas con patologías respiratorias".

Para advertir a la población de esta especial situación desde la dirección General de Protección Civil y Emergencias del Gobierno de Cantabria se ha enviado, de manera conjunta con las comunidades de Asturias y Castilla y León, un mensaje del sistema ES-Alert a los móviles de la población conectados a las antenas del entorno de Liébana, pidiendo el cese de las actividades en Picos de Europa.

El teleférico de Fuente Dé permanece cerrado desde las 11.00 horas de manera preventiva en el tránsito de subida, quedando abierto el trayecto de bajada hasta las 19.00 horas para facilitar la evacuación de las personas que se encuentran en el Parque Nacional.

REFUERZOS

El Centro de Coordinación Operativa (CECOP) se encuentra reunido en la sede del 112, que ha reforzado su sala con más gestores, realizando un "exhaustivo" seguimiento tanto de la evolución de los incendios de las comunidades vecinas y del humo que afecta a Cantabria, como de las necesidades de medios de intervención en los puntos más críticos de Asturias y Castilla y León.

A petición, se han enviado en el día de hoy cuatro cuadrillas y un Agente del Medio Natural a apoyar el operativo leonés en Llanaves de la Reina, donde van a establecer un perímetro de defensa del pueblo, que ha quedado evacuado.

Una cuadrilla más de la Dirección General de Montes y Biodiversidad va a realizar una misión preventiva en la zona del Remoña estableciendo una línea de cortafuegos.

Todos los efectivos han acudido al llamamiento fuera de su jornada laboral, quedando el operativo cántabro en nivel de alerta 2 en todas las comarcas forestales con sus efectivos ordinarios.

En la jornada de ayer viernes se enviaron también a Puebla de Sanabria (Zamora) un operativo compuesto por un técnico coordinador de emergencias y un rescatador del Servicio de Protección Civil y Emergencias, un jefe de parque de bomberos autonómico; un agente del Medio Natural de la Dirección General de Montes y Biodiversidad; un sargento del Parque de Bomberos de Santander, y un grupo logístico de Cruz Roja integrado por cuatro personas, en virtud del convenio establecido entre esta entidad y la Consejería de Presidencia.

Desde el CECOP, Urrutia, ha querido agradecer "el trabajo, disposición y compromiso de todos los efectivos que están luchando contra el fuego, tanto en Centros de Coordinación, Puestos de Coordinación Operativa y en primera línea, y ha recordado que "la responsabilidad de acabar con los incendios es de todas las instituciones y Comunidades porque el fuego no conoce de frontera".

Ha querido reiterar también un mensaje de tranquilidad a la población "puesto que los incendios no amenazan territorio cántabro". Así, ha dicho que "se está siguiendo minuciosamente la situación para estar preparados ante efectos colaterales como el humo, y para responder de manera rápida a cualquier petición de otras comunidades", motivo por el que se ha elevado a 1 la situación del PLATERCANT.

En último término, ha explicado que las previsiones meteorológicas en Cantabria son favorables para los próximos días con descenso térmico e incremento de la humedad ambiental.