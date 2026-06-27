Cantabria, al Estado: La dependencia no se garantiza con propaganda, sino con financiación suficiente

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SANTANDER, 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha advertido al Estado que los derechos sociales, como la dependencia, "no se garantizan con propaganda, sino con financiación suficiente, estable y transparente".

Lo ha avisado así la consejera de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad, Begoña Gómez del Río, este sábado en un comunicado en el que ha denunciado que el Ejecutivo central ha vuelto a presentar como "un hito histórico lo que en realidad es una mejora parcial y claramente insuficiente de su aportación al sistema de dependencia, sin abordar el problema estructural: la falta de financiación real y sostenida".

La responsable del ramo del Ejecutivo autonómico se ha referido así al anuncio de Pedro Sánchez de duplicar la financiación del denominado 'nivel mínimo', y que según Gómez del Río "no puede confundirse con una financiación del 50 por ciento del sistema", ya que este nivel es "únicamente una parte del modelo de financiación" previsto en la Ley de Dependencia.

"El Gobierno de Sánchez pretende volver a engañar a los gobiernos autonómicos y afirma, sin sonrojarse, que va a duplicar el dinero que transfiere a las comunidades cuando, en realidad, lo que está haciendo es saldar una parte de la deuda que mantiene con las autonomías en la financiación del sistema de la dependencia desde hace muchos años".

La consejera cántabra ha aclarado que incrementar ese componente por sí solo no garantiza en ningún caso el cumplimiento de la obligación estatal de cofinanciar a la mitad el sistema. "Duplicar el denominado nivel mínimo no significa cumplir con la obligación legal de financiar el 50% del sistema", ha advertido.

Según ha indicado, en Cantabria y solo en esta legislatura, el Estado acumula una deuda superior a los 115 millones de euros, de los que más de 40 corresponden al año pasado. "Solo en 2025, el Estado debía haber aportado casi 97 millones de euros para cumplir el 50%, pero su aportación real fue de apenas 56,8 millones" ha detallado, para incidir en que el dinero no se destina a las personas dependientes ni a mejorar sus prestaciones, sino a "cubrir lo que ya pagan las comunidades".

"La realidad es que ha sido el Gobierno de Cantabria quien ha tenido que asumir con recursos propios, el esfuerzo necesario para garantizar la atención a las personas dependientes y el funcionamiento del sistema" ha defendido la titular del ramo, y para quien el Ejecutivo de Sánchez "oculta sus incumplimientos tras un anuncio político" porque al carecer de presupuestos anuales no puede dar estabilidad a esta financiación.

Durante años, ha dicho la consejera, Cantabria "ha tenido que cubrir con recursos propios la parte que el Estado no aportaba, hacer un esfuerzo financiero extraordinario y renunciar a inversiones necesarias en otros ámbitos prioritarios", por lo que el incremento anunciado "no supone una expansión del sistema, sino un alivio parcial de un agujero financiero que el propio Estado ha generado sin presupuestos, sin memoria económica y sin compromiso real".

Por todo, el Gobierno regional considera que cualquier incremento de financiación "es positivo", pero reclama "claridad, rigor y compromisos verificables", porque "la dependencia no puede financiarse con anuncios, ni sostenerse sobre previsiones políticas, y no puede seguir descansando en el esfuerzo desproporcionado de las comunidades autónomas".

"Por ello, Cantabria reclama el cumplimiento efectivo del 50% de financiación estatal; una memoria económica detallada y plurianual, y el compromiso presupuestario real y sostenido en el tiempo".