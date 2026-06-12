Cantabria estará este sábado en aviso por máximas de hasta 34 grados

Archivo - Un hombre bebe agua en una fuente en una jornada de calor de Cantabria.- Archivo - NACHO CUBERO - Archivo

SANTANDER 12 Jun. (EUROPA PRESS) -

Parte de Cantabria estará este sábado, 13 de junio, en aviso amarillo (peligro bajo) por temperaturas máximas que pueden alcanzar los 34 grados centígrados.

En concreto, la alerta afectará a la zona de Liébana, el valle de Villaverde y en centro de la región, y permanecerá activa de 13.00 a 21.00 horas.

Además de Cantabria, este aviso por máximas se activará en otros puntos del país como Aragón, Asturias, Extremadura, Galicia, Navarra, País Vasco y La Rioja, según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) consultados por Europa Press.