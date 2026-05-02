Cantabria homenajea José Miguel Guerra, Nando 'El Asturiano', Toñín Peláez y Conchi García - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El III Festival de Folclore Europa y Cantabria 'Tradiciones Encontradas', organizado por la Dirección General de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, ha homenajeado este viernes, a título póstumo, a cuatro cántabros muy vinculados al folclore regional: José Miguel Guerra (Agrupación de Danzas Virgen de las Nieves), Nando 'El Asturiano', Toñín Peláez (Coro Ronda Garcilaso) y Conchi García (panderetera).

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presidido este homenaje a la cultura popular y al folclore regional, que ha reunido en el Palacio de Festivales a centenares de personas, ha informado el Ejecutivo regional.

El momento más emotivo de la gala ha llegado con el homenaje, a título póstumo, a esto cuatro cántabros vinculados al folclore regional. Familiares de todos ellos han recibido un ramo de flores por parte de las autoridades.

En concreto, Buruaga se lo ha entregado al marido y al hijo de Conchi García; el consejero de Economía, Luis Ángel Agüeros, a la hija y a la sobrina de Toñín Peláez; el consejero de Cultura, Luis Martínez Abad, a la mujer y a la hija de José Miguel Guerra, y la presidenta del Parlamento, María José González Revuelta, a la nieta de Nando 'El Asturiano'.

La presidenta ha destacado el carácter solidario del evento, cuya recaudación, procedente de la venta de entradas al precio simbólico de dos euros, irá destinada íntegramente a la Cocina Económica de Santander y a Cáritas, con el objetivo de contribuir a la labor social que llevan a cabo.

Este festival, que cuenta con la colaboración de la Federación de Agrupaciones de Folclore, tiene como finalidad poner en valor el patrimonio cultural y las tradiciones populares de Europa, y fomentar la participación ciudadana y la colaboración entre entidades sociales y culturales de la comunidad autónoma.

Esta edición ha contado con la participación de Portugal como país invitado, al coincidir con el 40 aniversario de la adhesión de este país y de España, en 1986, a la Unión Europea. La representación lusa ha corrido a cargo de la artista María do Ceo que ha interpretado canciones de fado.

Además, como guiño a la festividad de La Folía de San Vicente de la Barquera, un grupo de pandereteras ha hecho sonar en el Palacio de Festivales el tradicional canto a la Virgen de la Barquera.

También ha actuado el solista montañés Pedro Álvarez, acompañado de tres jóvenes de Carmona y Navajeda; el Coro Ronda La Esperanza (Requejo), el grupo de folk 'Repande', Brumas Norteñas (Comillas) y las doce agrupaciones que integran la Federación de Agrupaciones de Folclore.

Como colofón a la gala, se han interpretado los himnos de la Unión Europea y de Cantabria.