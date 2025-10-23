Cantabria interpondrá un recurso contra el Estado para reclamar los fondos del Plan Corresponsables

Archivo - La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, presenta a representantes municipales la orden de subvenciones del Plan Corresponsables 2025.- Archivo - GOBIERNO DE CANTABRIA - Archivo

SANTANDER, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno de Cantabria ha autorizado a la Dirección General del Servicio Jurídico interponer un recurso contencioso-administrativo ante la Audiencia Nacional contra el Ministerio de Igualdad por la desestimación presunta del requerimiento previo formulado por el Ejecutivo autonómico el pasado 30 de julio, en relación a la reclamación de los fondos estatales no distribuidos correspondientes al Plan Corresponsables.

La reclamación se fundamenta en la reducción del crédito presupuestario estatal destinado al Plan Corresponsables en el ejercicio 2025, que pasó de 190 millones de euros a 142,5 millones, introduciendo por primera vez un mecanismo de cofinanciación entre el Estado y las comunidades autónomas.

En virtud de este nuevo modelo, Cantabria debe aportar el 25% de la financiación, lo que supone una cuantía de 722.485 euros, ha explicado este jueves en un comunicado el Ejecutivo autonómico, que considera que esta modificación "vulnera" el principio de financiación íntegra previamente establecido.

Con esta iniciativa, el Gobierno cántabro reafirma su compromiso con la defensa de los intereses autonómicos y la equidad en la distribución de los fondos públicos.

El objetivo es garantizar que Cantabria reciba la totalidad de los fondos que le corresponden para continuar desarrollando políticas públicas de conciliación y corresponsabilidad en el ámbito familiar.

OTROS ACUERDOS

En otro orden de cosas, el Consejo de Gobierno ha aprobado definitivamente la Modificación Puntual número 1 del Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) 'Actuación Integral Estratégica Productiva Castro Urdiales, 2ª Fase', promovido por Suelo Industrial de Cantabria (SICAN).

Esta modificación amplía el ámbito del PSIR del Polígono Industrial de El Vallegón con la incorporación de una nueva parcela exterior de 6.000 metros cuadrados destinada a la construcción de una subestación eléctrica.

Según el Ejecutivo, esta infraestructura es "clave" para garantizar el suministro eléctrico en condiciones de seguridad y calidad a los desarrollos urbanísticos productivos del entorno.

La actuación, que no altera la edificabilidad ni la estructura general del PSIR, ha sido objeto de evaluación ambiental estratégica ordinaria y ha incorporado las medidas preventivas y correctoras exigidas por el órgano ambiental.

El presupuesto destinado al convenio de suministro eléctrico asciende a 756.551 euros, lo que supone un incremento respecto a la previsión inicial. Además, se ha ampliado la superficie de espacios libres de uso público en 826,7 metros cuadrados.

Por otro lado, el Gobierno regional ha autorizado realizar, a través de Tragsatec, la redacción del proyecto básico y de ejecución del Centro de Educación Ambiental y Social 'C.E.A.S. Adolfo Suárez', que se ubicará en Arnuero, dentro del ámbito del Ecoparque de Trasmiera.

Esta infraestructura está concebida como un espacio de sensibilización ambiental y social, con instalaciones destinadas a la educación, la salud y la cultura, y se integrará en un entorno natural protegido.

El proyecto tiene un presupuesto total de 155.136 euros y un plazo de ejecución es de 12 meses, e incluirá un espacio expositivo permanente, un salón de actos, aulas, talleres y zonas dedicadas a la temática del agua, entre otros.

Por otra parte, el Consejo ha aprobado la ejecución, a través de Tragsa, de la Fase 2 del proyecto de rehabilitación y ampliación de la Casa Pozo, que se convertirá en el Centro de Interpretación del Parque Natural de Oyambre, en San Vicente de la Barquera.

Esta actuación contempla la urbanización del entorno, la mejora de infraestructuras y la dotación de servicios técnicos y ambientales en una parcela de 12.328 metros cuadrados.

El presupuesto total de la actuación asciende a 445.563 euros. Las principales partidas incluyen obras de urbanización, suministro eléctrico, instalaciones exteriores, así como medidas de seguridad, control de calidad y gestión de residuos.

También ha aprobado realizar, a través de Tragsatec, la verificación y explotación de datos de mercados pesqueros en el entorno de la plataforma Trazapes en Cantabria.

Esta actuación tiene como objetivo garantizar la trazabilidad y el control de los productos pesqueros desde su primera venta. El encargo se ejecutará durante un periodo de 36 meses con un presupuesto total de 55.991 euros.

Además, el Ejecutivo ha aprobado conceder una subvención nominativa de 78.000 euros a la Universidad de Cantabria para financiar el Programa Cátedra de Seguridad, Planificación y Competitividad Industrial, y otra de 100.000 euros para el desarrollo del Programa Cátedra de Innovación.

Asimismo, ha autorizado firmar un convenio de colaboración con la Cámara de Comercio de Torrelavega, dotado con una subvención de 165.276 euros para formación, información y asesoramiento empresarial, y para la ejecución de un plan de diseño innovador para el comercio minorista.

En materia de Educación, el Consejo ha aprobado la prórroga de convenios de colaboración con universidades para garantizar la continuidad de las prácticas curriculares de estudiantes de titulaciones vinculadas a la formación docente, así como la prórroga del convenio suscrito con la Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza (FSIE Cantabria) para el desarrollo de actividades de formación permanente del profesorado.

Finalmente, ha autorizado la firma de un nuevo convenio entre la Consejería y la Fundación Galicia Obra Social ('Afundación') para facilitar el acceso del alumnado de centros educativos públicos a programas de educación financiera y actividades culturales.